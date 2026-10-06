Thuật toán đoạt giải Nobel giúp tìm người yêu cho công chức

FirstDate đang được thử nghiệm với các công chức độc thân từ 21 đến 35 tuổi. Người tham gia đăng nhập bằng hệ thống định danh số quốc gia, trả lời các câu hỏi về sở thích, thói quen và quan điểm sống. Sau đó, hệ thống sẽ tìm một người được cho là phù hợp để ghép đôi.

Khác với Tinder hay Bumble, người dùng FirstDate không phải liên tục vuốt qua hàng loạt hồ sơ để tìm người mình thích. Mỗi lần, hệ thống chỉ đưa ra một đối tượng phù hợp.

Nur Aisyah, một nữ công chức 30 tuổi, đã đăng ký tham gia vì tò mò. Cô cho biết đã dành vài năm tìm kiếm bạn đời nhưng hiếm khi gặp được người phù hợp thông qua công việc hoặc các sở thích cá nhân.

"Tại sao không?", Nur nói về quyết định thử FirstDate. Cô cho rằng nếu nền tảng thực sự giúp mình tìm được người yêu thì đó sẽ là một câu chuyện thú vị.

Singapore thử dùng thuật toán ghép đôi để giúp công chức tìm người yêu phù hợp. Ảnh: Unsplash

Việc Singapore thử nghiệm FirstDate không đơn thuần là câu chuyện về một ứng dụng hẹn hò. Đảo quốc khoảng 6 triệu dân này đang đối mặt với tỷ lệ sinh thấp chưa từng có. Năm 2025, Singapore ghi nhận chưa đến 30.000 trẻ được sinh ra, trong khi tỷ lệ sinh giảm xuống mức kỷ lục 0,87 con trên mỗi phụ nữ.

Tình trạng này khiến Chính phủ Singapore lo ngại dân số sẽ ngày càng già hóa, trong khi lực lượng lao động thu hẹp và nhu cầu chăm sóc người cao tuổi tăng lên.

Tháng 8, Thủ tướng Lawrence Wong công bố thêm các chính sách hỗ trợ gia đình, trong đó có khoản hỗ trợ tài chính tổng cộng gần 70.000 SGD cho mỗi trẻ từ khi sinh ra đến năm 17 tuổi.

Nhưng tiền hỗ trợ không phải lời giải duy nhất. Chính phủ Singapore cũng muốn tìm cách giúp người trẻ gặp gỡ, kết hôn và xây dựng gia đình.

Điểm đặc biệt của FirstDate là nền tảng sử dụng thuật toán Gale-Shapley, được phát triển từ năm 1962. Thuật toán không đơn giản tìm hai người có nhiều điểm chung nhất, mà liên tục điều chỉnh các lựa chọn cho đến khi tạo ra những cặp được xem là “ổn định”.

Cách ghép đôi này từng được ứng dụng trong tuyển sinh đại học và phân bổ bác sĩ vào bệnh viện. Thuật toán Gale-Shapley được phát triển bởi David Gale và Lloyd Shapley. Shapley nhận Nobel Kinh tế năm 2012 nhờ những đóng góp cho lý thuyết ghép đôi ổn định và thiết kế thị trường.

Phó giáo sư tâm lý học Jean Liu tại Viện Công nghệ Singapore, cho rằng FirstDate giống một hình thức mai mối trực tiếp hơn là ứng dụng hẹn hò thông thường.

Tuy nhiên, thuật toán không thể bảo đảm hai người được ghép sẽ yêu nhau. Một bảng câu hỏi chỉ có thể phản ánh một phần tính cách, sở thích và giá trị sống của một người.