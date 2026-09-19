Áp lực dội ngược về 'mâm trên'

Hà Nội FC (áo sẫm) có phong độ không tốt trước khi đối đầu với SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia mùa này.

Trong số này, màn đối đầu tại Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC vs SHB Đà Nẵng (20-9) là tâm điểm của vòng đấu. Hà Nội FC đang khởi đầu khủng hoảng với 2 trận thua liên tiếp (1-3 trước Công an TPHCM và 1-4 trước SLNA), khiến áp lực dành cho HLV Harry Kewell tăng cao. Trái lại, SHB Đà Nẵng hành quân ra Bắc với sự hưng phấn cực lớn sau chiến thắng ấn tượng 3-0 trước cựu vương T. Xanh Nam Định.

Từng toàn thắng ở 5 trận đụng độ với đội bóng “gà cùng một mẹ”, Hà Nội FC đứng trước cơ hội “mượn” dịp này để giải tỏa độ ì trước khi V-League 1 trở lại. Tuy nhiên, SHB Đà Nẵng sẽ không dễ để bị bắt nạt bởi thi đấu với tâm lý thoải mái hơn. Bất ngờ có thể xảy ra và Hà Nội FC lại nhận thêm cú sốc?

Cũng để thủng lưới 7 bàn sau 2 trận, HAGL đón tiếp CLB Hưng Yên (20-9) và phải đá trên sân Quy Nhơn do sân Pleiku không đủ điều kiện. Đối thủ Hưng Yên (tiền thân là Trẻ PVF - CAND) sở hữu tính kỷ luật cao và tâm lý thoải mái ở thế cửa dưới, sẵn sàng trừng phạt sai lầm của hàng thủ phố Núi đang bộc lộ rõ dấu hiệu chệch choạc.

Trên sân Bình Phước, CLB TP Đồng Nai cũng bước vào cuộc đối đầu đội bóng quen thuộc là mùa trước là Bình Minh Sài Gòn (tiền thân là CLB Đồng Tháp) vào 6-10. Dù nhỉnh hơn về chất lượng đội hình và được chơi trên sân nhà, tân binh V.League 1 TP Đồng Nai vẫn phải thận trọng trước Bình Minh Sài Gòn, mới vừa thắng Huế 2-0 ở giải hạng Nhất.

Ở những cặp đấu khác, các đội “mâm trên” nắm giữ nhiều ưu thế chuyên môn để cụ thể hóa tấm vé đi tiếp. Trên sân nhà, tân binh V.League 1 Bắc Ninh FC “thừa thắng xông lên”, chiếm thế thượng phong trước Long An nhờ chiến thắng 1-0 trước Công an TPHCM.Cũng với đẳng cấp vượt trội, Hải Phòng (gặp Thép Cần Thơ), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (gặp Xuân Thiện Phú Thọ) và Sông Lam Nghệ An (gặp Lâm Đồng) đều nắm ưu thế lớn nhờ sự đồng đều trong lực lượng và kinh nghiệm cọ xát đỉnh cao.

Trong khi đó, với ưu thế sân nhà, Đ. Thanh Hóa tiếp đón Becamex TPHCM và Công an Nhân dân đụng độ Huế đều sở hữu lợi thế điểm tựa khán giả cùng chất lượng nhân sự vượt trội.

Tuy nhiên, ranh giới giữa V.League 1 và Hạng Nhất tại đấu trường Cúp Quốc gia luôn rất mong manh tùy theo xu hướng “trọng khinh”. Nếu các CLB cửa trên bước vào sân với sự chủ quan, kịch bản bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra ngay ở vòng đấu khai màn.