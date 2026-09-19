Harry Kane phá kỷ lục 49 năm ở Bundesliga

Cột mốc hiếm có ấy được tiền đạo Harry Kane thiết lập trong trận Bayern Munich hạ Union Berlin 7-0 ở vòng 4 Bundesliga hôm 19/9 (giờ Hà Nội).

Trước giờ bóng lăn, chân sút 33 tuổi đã có 99 bàn sau 97 trận tại giải vô địch Đức. Cơ hội lập kỷ lục đến ở phút 39, khi tiền vệ Michael Olise bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm 11m, đội trưởng tuyển Anh dễ dàng đánh lừa thủ môn Frederik Ronnow, nâng tỷ số lên 2-0. Đó cũng là bàn thứ 100 của anh tại Bundesliga, được ghi chỉ sau 98 lần ra sân.

Harry Kane thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 39, chạm mốc 100 bàn sau 98 trận và xô đổ kỷ lục tồn tại 49 năm của Dieter Muller. Ảnh: AP.

Thành tích ấy giúp Kane vượt qua Dieter Muller, người nắm giữ kỷ lục từ năm 1977. Trong màu áo Cologne, cựu danh thủ Đức cần 129 trận mới cán mốc 100 bàn, nhiều hơn chân sút của Bayern Munich tới 31 lần ra sân.

Cựu danh thủ Dieter Muller từng 2 lần giành Vua phá lưới Bundesliga và đến nay vẫn giữ kỷ lục ghi 6 bàn trong một trận. Những con số ấy phần nào cho thấy tầm vóc của người vừa bị Kane vượt qua.

Ngay cả những 'cỗ máy săn bàn' lừng danh khác cũng không theo kịp tốc độ của tiền đạo người Anh. Robert Lewandowski cần 136 trận để ghi bàn thứ 100, còn huyền thoại Gerd Muller mất 138 lần ra sân tại Bundesliga.

Sau khi đi vào lịch sử, Kane tiếp tục khiến hàng thủ Union Berlin phải trả giá. Phút 54, chân sút sinh năm 1993 đón quả tạt của Olise rồi đánh đầu cận thành, nâng tỷ số lên 4-0 và hoàn tất cú đúp.

Tiền đạo Harry Kane mừng bàn nâng tỷ số lên 4-0 trước Union Berlin, cũng là pha lập công thứ 101 của anh tại Bundesliga. Ảnh: AP.

Bayern Munich còn có một ngôi sao khác tỏa sáng là tiền vệ Michael Olise. Ngoài đường kiến tạo cho Kane, cầu thủ người Pháp ghi 3 bàn ở các phút 43, 73 và 76, góp phần biến chuyến làm khách của Union Berlin thành một đêm ác mộng.

Trước đó, tiền vệ Jamal Musiala mở tỷ số ngay phút 18, còn tiền vệ Ismael Saibari góp thêm một bàn ở phút 70. Union Berlin gần như chỉ biết chống đỡ trước sức tấn công dồn dập của đội chủ sân Allianz Arena.

Với riêng Kane, cú đúp trước Union Berlin còn đưa thành tích của anh lên 101 bàn sau 98 trận Bundesliga. Điều đáng nói, tiền đạo người Anh chỉ bắt đầu chinh chiến tại giải đấu này từ hè 2023, khi đã bước sang tuổi 30.

Từ ngày rời Tottenham để gia nhập Bayern Munich, bản năng săn bàn của anh chẳng những không mai một mà ngày càng sắc bén. Trong cả 3 mùa đầu tiên tại Đức, Kane đều giành danh hiệu Vua phá lưới Bundesliga.

Những kỷ lục cũng liên tiếp tìm đến chân sút người Anh. Chỉ ít ngày trước trận gặp Union Berlin, anh vừa trở thành cầu thủ cán mốc 150 bàn nhanh nhất lịch sử Bayern Munich, sau 153 lần ra sân trên mọi đấu trường.

Chiến thắng 7-0 giúp 'Hùm xám' có 10 điểm sau 4 vòng và tạm dẫn đầu Bundesliga. Sau quãng nghỉ dành cho đội tuyển quốc gia, thầy trò HLV Vincent Kompany làm khách của Augsburg ở vòng 5 lúc 20h30 ngày 10/10 (giờ Hà Nội).