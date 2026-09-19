Hàng thủ tuyển Việt Nam thế nào khi vắng Văn Hậu?

Đoàn Văn Hậu không dự FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Minh Chiến.

Đoàn Văn Hậu không có tên trong danh sách tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026. Sự vắng mặt của hậu vệ sinh năm 1999 gây tranh cãi và thu hút nhiều sự bàn tán. Song, với cả những gương mặt mới và cũ, tuyển Việt Nam vẫn có nhiều sự lựa chọn đáng kỳ vọng khi Văn Hậu không góp mặt tại giải đấu diễn ra ở Indonesia vào cuối tháng này.

Nếu HLV Kim Sang-sik cần trung vệ thuận chân trái

Thiếu Văn Hậu đồng nghĩa với việc tuyển Việt Nam không có trung vệ thuận chân trái cứng cựa và giàu kinh nghiệm nào cho FIFA ASEAN Cup 2026. Về tầm quan trọng của cầu thủ thuộc biên chế CLB công an nói riêng và trung vệ thuận chân trái trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Kim, gần như trong mọi đợt tập trung, chiến lược gia 49 tuổi đều triệu tập ít nhất một nhân tố dạng này. Văn Hậu cũng là kép chính trong bộ ba trung vệ giúp tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2026.

Tại FIFA ASEAN Cup 2026, khi cựu sao CLB Hà Nội không dự giải, tuyển Việt Nam có ba trung vệ thuận chân trái là Nguyễn Nhật Minh và Lê Ngọc Bảo cũng như Cao Pendant Quang Vinh. Nhật Minh và Ngọc Bảo chưa có nhiều kinh nghiệm, cũng không phải hai cái tên quá nổi bật. Trong khi đó, Quang Vinh là nhân tố có sự tổng hòa của mọi yếu tố, phong độ, trình độ và kinh nghiệm. Vị trí sở trường của cựu tuyển thủ U16 Pháp là hậu vệ trái, nhưng Quang Vinh từng nhiều lần đá trung vệ dưới thời HLV Alexandre Polking ở CLB Công an Hà Nội.

Quang Vinh có thể đá cả trung vệ lẫn hậu vệ trái. Ảnh: Bảo Ngọc.

Nếu HLV Kim kéo Quang Vinh vào đá trung vệ, nhiều khả năng Phan Tuấn Tài sẽ trở thành hậu vệ trái số một của tuyển Việt Nam. Cầu thủ sinh năm 2001 cũng là một trong những nhân tố góp mặt trong hành trình đăng quang ASEAN Cup 2026 dù không để lại nhiều ấn tượng khi ngồi dự bị cho Nguyễn Văn Vĩ. Ngoài ra, Nhật Minh và Ngọc Bảo cũng có thể được trám vào vị trí hậu vệ trái như các phương án dự phòng.

Nếu HLV Kim không cần trung vệ thuận chân trái

Ngoài những cái tên kể trên, tuyển Việt Nam vẫn còn ba trung vệ là Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh và tân binh Việt kiều Nguyễn Minh. Ngoài Nguyễn Minh là tân binh, cả hai nhân tố còn lại đều xứng đáng đá chính về phong độ, đẳng cấp và kinh nghiệm.

Trên hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup, Việt Anh thường được sử dụng khi Văn Hậu ngồi dự bị. Khi đó, số 20 đá lệch phải và Xuân Mạnh được kéo sang bên trái, vị trí của Thành Chung được giữ nguyên. Lúc này, bộ ba trung vệ tuyển Việt Nam đều thuận chân phải.

Khi không có trung vệ thuận chân trái trên sân, hàng thủ của các "Chiến binh sao vàng" không gặp nhiều vấn đề và vẫn vận hành ổn cả trong khâu phòng ngự lẫn phát triển bóng. Ở FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim có thêm Nguyễn Minh, người có thể chơi trung vệ lệch cả trái lẫn phải. Là một sao Việt kiều, cầu thủ sinh tại Pháp nhiều khả năng được nhà cầm quân người Hàn Quốc bố trí đá chính ở giải tới.

Nguyễn Minh chơi V.League từ năm 2024, lọt vào Đội hình tiêu biểu mùa 2024/25 và đã có các danh hiệu như V.League, Cúp Quốc gia 2025/26 cũng như Siêu cúp Quốc gia 2026 cùng hơn hai năm kinh nghiệm thi đấu ở môi trường bóng đá Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Nhìn chung, sự đa năng của các hậu vệ cùng sự bổ sung từ gương mặt mới mang tên Nguyễn Minh và những sự trở lại của Quang Vinh hay Ngọc Bảo, tuyển Việt Nam có đủ chiều sâu nhân sự hàng thủ dù không có Văn Hậu hay kể cả những người chưa bình phục chấn thương như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang hay Đinh Quang Kiệt, cầu thủ đang bận đá ASIAD 20 và Khổng Minh Gia Bảo, nhân tố vô địch ASEAN Cup 2026 nhưng không được gọi ở FIFA ASEAN Cup 2026.

Nhìn vào dàn hậu vệ của tuyển Việt Nam tại giải này, có thể đoán được bộ khung được HLV Kim sử dụng ở hàng phòng ngự. Quang Vinh đá hậu vệ trái. Trương Tiến Anh chơi cánh phải. Bộ ba trung vệ là Nguyễn Minh, Thành Chung và Xuân Mạnh. Việt Anh là nhân tố dự bị chất lượng nhất. Ngoài ra, HLV Kim vẫn còn những phương án dự phòng như Nhật Minh hay Ngọc Bảo, Lê Văn Đô, một nhân tố khác vừa vô địch ASEAN Cup 2026, cũng có thể chơi hậu vệ biên.

Không ai phủ nhận đẳng cấp và nỗ lực lấy lại phong độ sau chấn thương nặng của Văn Hậu. Nhưng việc thiếu số 5 ở FIFA ASEAN Cup 2026 có lẽ không phải vấn đề quá nghiêm trọng với tuyển Việt Nam.

HLV Kim nói gì khi gặp 'Thái Lan A' ở FIFA ASEAN Cup? Chia sẻ với truyền thông, ông Kim Sang-sik tự tin khi hướng tới ngày tuyển Việt Nam tái đấu Thái Lan ở FIFA ASEAN Cup vào tháng 9 tới.