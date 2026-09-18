Vòng loại Cúp QG - Sacombank 2026/27: Chờ đợi những bất ngờ

Hà Nội FC, HAGL, Hải Phòng… khẳng định sức mạnh ông lớn V.League

Vòng loại Cúp Quốc gia là cơ hội để các đội V.League khẳng định sức mạnh. Trong đó, Hà Nội FC được chú ý nhất khi tiếp đón Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 ngày 20/9.

Hà Nội FC sẽ hướng đến chiến thắng đầu tiên của mùa giải 2026/27 tại Cup Quốc gia. Ảnh: VPF.

Sau những kết quả chưa như ý tại V.League, Hà Nội FC cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng đang có phong độ đáng chú ý và chắc chắn không dễ bị đánh bại.

HAGL tiếp Hưng Yên trên sân Pleiku lúc 17h ngày 20/9. Với lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm thi đấu ở V.League, đội bóng phố Núi được đánh giá cao hơn. HAGL nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công để sớm tạo lợi thế.

Hải Phòng cũng có lợi thế khi tiếp Thép Cần Thơ trên sân Lạch Tray. Trong khi đó, Thanh Hóa gặp Becamex TP.HCM, còn Hà Tĩnh làm khách trước Phú Thọ. Các đội V.League đều có mục tiêu chung là giành vé đi tiếp, nhưng không được phép chủ quan.

Chờ đợi những bất ngờ các đội bóng chiếu dưới

Cúp Quốc gia luôn là sân chơi dễ xuất hiện bất ngờ. Thể thức đấu một trận khiến cơ hội dành cho các đội hạng Nhất được mở rộng. Chỉ cần chơi chắc chắn, tận dụng tốt cơ hội, đội bóng cửa dưới hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt.

CLB Hưng Yên (áo màu) sẽ được kỳ vọng làm nên bất ngờ tại Cúp QG 2026/27. Ảnh: VPF.

Quy Nhơn UTD gặp TP.HCM trong trận mở màn ngày 18/9. Long An đối đầu Bắc Ninh, còn Khánh Hòa gặp ĐH Văn Hiến vào ngày 19/9. Đây là những trận đấu hứa hẹn diễn ra cân bằng và khó đoán.

Với các đội V.League, kinh nghiệm và chất lượng đội hình là lợi thế. Nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá. Vì vậy, người hâm mộ có lý do để chờ đợi những bất ngờ ngay từ vòng đấu đầu tiên.

Lịch thi đấu cụ thể

Ngày 18/9

18 giờ: Quy Nhơn UTD - TP.HCM

Ngày 19/9

16 giờ: Long An - Bắc Ninh

17 giờ: Thanh Hóa - Becamex TP.HCM

17 giờ: Khánh Hòa - ĐH Văn Hiến

Ngày 20/9

17 giờ: HAGL - Hưng Yên

18 giờ: Phú Thọ - Hà Tĩnh

18 giờ: Hải Phòng - Thép Cần Thơ

19 giờ 15 phút: Hà Nội - Đà Nẵng