Vòng loại Cúp QG - Sacombank 2026/27: Chờ đợi những bất ngờ
Vòng loại Cúp Quốc gia quy tụ nhiều trận đấu đáng chú ý đại diện V.League Hà Nội FC, HAGL, Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh được kỳ vọng đi tiếp, nhưng bất ngờ vẫn có thể xảy ra.
Hà Nội FC, HAGL, Hải Phòng… khẳng định sức mạnh ông lớn V.League
Vòng loại Cúp Quốc gia là cơ hội để các đội V.League khẳng định sức mạnh. Trong đó, Hà Nội FC được chú ý nhất khi tiếp đón Đà Nẵng trên sân Hàng Đẫy lúc 19h15 ngày 20/9.
Sau những kết quả chưa như ý tại V.League, Hà Nội FC cần một chiến thắng để lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, Đà Nẵng cũng đang có phong độ đáng chú ý và chắc chắn không dễ bị đánh bại.
HAGL tiếp Hưng Yên trên sân Pleiku lúc 17h ngày 20/9. Với lợi thế sân nhà cùng kinh nghiệm thi đấu ở V.League, đội bóng phố Núi được đánh giá cao hơn. HAGL nhiều khả năng sẽ chủ động tấn công để sớm tạo lợi thế.
Hải Phòng cũng có lợi thế khi tiếp Thép Cần Thơ trên sân Lạch Tray. Trong khi đó, Thanh Hóa gặp Becamex TP.HCM, còn Hà Tĩnh làm khách trước Phú Thọ. Các đội V.League đều có mục tiêu chung là giành vé đi tiếp, nhưng không được phép chủ quan.
Chờ đợi những bất ngờ các đội bóng chiếu dưới
Cúp Quốc gia luôn là sân chơi dễ xuất hiện bất ngờ. Thể thức đấu một trận khiến cơ hội dành cho các đội hạng Nhất được mở rộng. Chỉ cần chơi chắc chắn, tận dụng tốt cơ hội, đội bóng cửa dưới hoàn toàn có thể tạo nên khác biệt.
Quy Nhơn UTD gặp TP.HCM trong trận mở màn ngày 18/9. Long An đối đầu Bắc Ninh, còn Khánh Hòa gặp ĐH Văn Hiến vào ngày 19/9. Đây là những trận đấu hứa hẹn diễn ra cân bằng và khó đoán.
Với các đội V.League, kinh nghiệm và chất lượng đội hình là lợi thế. Nhưng trong một trận đấu loại trực tiếp, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá. Vì vậy, người hâm mộ có lý do để chờ đợi những bất ngờ ngay từ vòng đấu đầu tiên.
Lịch thi đấu cụ thể
Ngày 18/9
18 giờ: Quy Nhơn UTD - TP.HCM
Ngày 19/9
16 giờ: Long An - Bắc Ninh
17 giờ: Thanh Hóa - Becamex TP.HCM
17 giờ: Khánh Hòa - ĐH Văn Hiến
Ngày 20/9
17 giờ: HAGL - Hưng Yên
18 giờ: Phú Thọ - Hà Tĩnh
18 giờ: Hải Phòng - Thép Cần Thơ
19 giờ 15 phút: Hà Nội - Đà Nẵng
Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/vong-loai-cup-qg-sacombank-2026-27-cho-doi-nhung-bat-ngo-539813.html