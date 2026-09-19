Nhận định Brighton vs Arsenal, 21h00 ngày 19/9: Thử thách khó lường

Nhận định trước trận đấu

Từng bị Brian Brobbey ghi bàn gỡ hòa trong trận đấu hỗn loạn tại sân Stadium of Light mùa giải 2025/26, Arsenal đã đòi lại món nợ trước Sunderland ngay ở vòng đấu thứ tư mùa này. Đội bóng của HLV Mikel Arteta tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng, trong đó thủ môn David Raya có pha cứu thua bằng tay theo đúng nghĩa đen.

Raya đã cản phá thành công quả phạt đền do Enzo Le Fée thực hiện. Quyết định cho Sunderland hưởng phạt đền từng khiến HLV Arteta nổi giận và gọi đó là “không thể chấp nhận” cũng như “không thể xảy ra”. Sau pha cứu thua quan trọng của Raya, Bruno Guimaraes ghi bàn bằng cú cứa lòng đẹp mắt, trước khi Bukayo Saka thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Arsenal bảo toàn khởi đầu hoàn hảo.

HLV Arteta cũng không giấu được sự bức xúc khi Ezri Konsa bị phạt sau pha va chạm được ví như một cú “lộn judo” của Daniel Ballard. Tuy nhiên, các CĐV Arsenal có mặt tại sân vẫn có lý do để ăn mừng khi đội bóng giành chiến thắng cả bốn trận đầu tiên tại Premier League mùa này. Đây mới là lần thứ tư Arsenal làm được điều đó, sau các mùa giải 2022/23, 2004/05 và 2003/04.

Dù vậy, đội hình Arsenal mùa 2003/04 không thể giành trọn 15 điểm sau năm vòng đấu. Ở trận thứ năm, các học trò của HLV Arsene Wenger bị Portsmouth cầm hòa. Trong khi đó, Arsenal mùa 2004/05 và 2022/23 đều khởi đầu bằng năm chiến thắng liên tiếp nhưng không thể kết thúc mùa giải ở ngôi đầu bảng.

Arsenal hiện có cơ sở để tin vào khả năng tiếp tục duy trì mạch thắng. Hôm thứ Ba, đội hình được xoay tua của HLV Arteta dễ dàng đánh bại Ipswich Town với tỷ số 4-2 ở vòng ba Cúp Liên đoàn Anh. Đáng chú ý, Max Dowman lập cú đúp, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi hai bàn cho Arsenal trước khi bước sang tuổi 17.

Ở chiều ngược lại, Brighton cũng đang cho thấy phong độ ghi bàn ấn tượng trên sân khách sau quãng thời gian gặp vấn đề trong khâu dứt điểm ở trận đấu với Leeds United trên sân nhà. Cuối tuần trước, đội bóng này ghi ít nhất bốn bàn ở trận thứ tư trong năm trận gần nhất.

Charalampos Kostoulas, Malick Yalcouye, Yasin Ayari và Pascal Gross đều được xướng tên trên hệ thống loa sân vận động. Tuy nhiên, bàn thắng của Lewis Dunk mới là pha lập công ấn tượng nhất. Trung vệ Brighton bất ngờ tung cú sút từ khoảng cách 30 yard, tương đương hơn 27 m, tạo nên một ứng viên sáng giá cho danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất mùa giải.

Pha lập công ngoạn mục của Dunk là một trong 13 bàn thắng Brighton ghi được tại giải vô địch quốc gia mùa này. “Những chú chim mòng biển” đang là đội ghi nhiều bàn nhất Premier League, hơn ít nhất ba bàn so với mọi CLB khác tại hạng đấu cao nhất nước Anh. Thành tích đó giúp Brighton đứng thứ năm trên bảng xếp hạng, chỉ kém nhóm ba đội dẫn đầu một điểm.

Tuy nhiên, chiến thắng 5-0 trước Coventry có thể mới là trận thắng sân khách thứ hai của Brighton kể từ đầu mùa. Hôm thứ Tư, các học trò của HLV Fabian Hurzeler tạo nên màn ngược dòng ngoạn mục khi đánh bại Manchester United 3-2 ở vòng ba Cúp Liên đoàn Anh, dù bị dẫn trước hai bàn.

Đây là lần đầu tiên sau 50 năm, Manchester United thua tại Old Trafford dù từng dẫn đối thủ cách biệt hai bàn.

Hai chiến thắng gần nhất chắc chắn giúp Brighton cải thiện tinh thần. Dẫu vậy, thành tích đối đầu với Arsenal lại không mang đến nhiều hy vọng. “Pháo thủ” đang bất bại trong bảy lần chạm trán gần nhất với Brighton và từng đánh bại đối thủ này ở cả hai lượt trận Premier League mùa giải 2025/26.

Thông tin lực lượng

Chỉ ít ngày sau khi trở lại thi đấu, Jurrien Timber lại được xác nhận vắng mặt trong đội hình Arsenal. Tuy nhiên, việc hậu vệ người Hà Lan không ra sân ở chiến thắng trước Ipswich tại Cúp Liên đoàn Anh chủ yếu do thận trọng.

Trong khi đó, Piero Hincapie và Cristhian Mosquera gặp vấn đề về cơ, còn Ben White bị chấn thương háng. Khả năng ra sân của cả ba vẫn bỏ ngỏ, dù những phát biểu khá tích cực của HLV Mikel Arteta trong cuộc họp báo cho thấy các cầu thủ này không gặp chấn thương nghiêm trọng.

William Saliba, người đang điều trị chấn thương lưng, chắc chắn chưa thể trở lại trong ít nhất vài tuần tới.

Sau khi lập thêm một cột mốc lịch sử cùng danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận trong chiến thắng trước Ipswich, Max Dowman nhiều khả năng sẽ trở lại băng ghế dự bị. HLV Arteta được dự đoán sẽ đưa đội hình quen thuộc trở lại, trong khi cầu thủ tuổi teen có thể đóng vai trò quân bài chiến lược.

Bên phía Brighton, tân binh Jaouen Hadjam dính chấn thương trong chiến thắng trước Manchester United và chưa chắc kịp bình phục để thi đấu. Ferdi Kadioglu nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát.

Brighton cũng đón tin vui khi Georginio Rutter trở lại đội hình trong trận đấu hôm thứ Tư, sau thời gian điều trị chấn thương mắt cá chân. Dù vậy, đội bóng này vẫn thiếu vắng hàng loạt cầu thủ. Femi Azeez bị chấn thương đùi, Evan Ferguson gặp vấn đề ở mắt cá chân, trong khi Zadok Yohanna và Jack Hinshelwood chưa được xác định cụ thể tình trạng chấn thương.

Ngoài ra, Mats Wieffer bị đau đầu gối, Kaoru Mitoma gặp vấn đề ở đùi, Yankuba Minteh chấn thương bắp chân và Stefanos Tzimas bị đau đầu gối. Tất cả nhiều khả năng tiếp tục vắng mặt.

Sau khi xoay tua lực lượng hiệu quả trong trận đấu tại Old Trafford, HLV Fabian Hurzeler dự kiến sử dụng trở lại đội hình từng đá chính trong chiến thắng trước Coventry cuối tuần trước. Maxim De Cuyper, người ghi bàn quyết định hồi giữa tuần, nhiều khả năng trở lại đội hình xuất phát ở vị trí tiền vệ cánh trái.

Đội hình dự kiến Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Yalcouye, De Cuyper; Kostoulas. Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Saka, Odegaard, Tzolis; Havertz. Dự đoán tỷ số: Brighton & Hove Albion 0-2 Arsenal