Xabi Alonso đối mặt bài toán khó tại Chelsea sau trận thua Brentford

Sau 5 vòng đấu, Chelsea mới giành được 7 điểm và đã nhận 12 bàn thua. Đây là con số đáng lo ngại với một đội bóng được kỳ vọng sẽ cải thiện thành tích sau kỳ chuyển nhượng mùa hè. Xabi Alonso cũng trở thành HLV thứ 6 trong lịch sử Premier League phải nhận từ 2 bàn thua trở lên ở cả 5 trận đầu tiên, sau Mick McCarthy, Sammy Lee, Terry Connor, Slavisa Jokanovic và Scott Parker.

HLV người Tây Ban Nha đối mặt với nhiều vấn đề tại Chelsea

Trận thua Brentford cho thấy Chelsea vẫn thiếu sự ổn định trong nhiều khâu. Hàng thủ gặp khó trước những tình huống cố định và bóng bổng, trong khi các khoảng trống phía sau hàng tiền vệ thường xuyên bị đối thủ khai thác bằng những pha chuyển trạng thái nhanh.

Bên cạnh đó, những sai sót cá nhân cùng sự mất tập trung ở các thời điểm quan trọng khiến Chelsea không thể duy trì thế trận. HLV Xabi Alonso thừa nhận đội bóng đã đánh mất sự ổn định, tinh thần và khả năng tập trung cần thiết trong hiệp hai.

Chelsea tiếp tục gặp khó khăn khi để thua trước Brentford

Chelsea đã chi hơn 300 triệu bảng trong mùa hè để tăng cường lực lượng ở cả ba tuyến, với những tân binh như Morgan Rogers, Jordan Henderson, Danny Welbeck, Emiliano Martinez, Geovany Quenda, Marco Palestra và Valentin Barco. Tuy nhiên, những khoản đầu tư lớn chưa mang lại hiệu quả tương xứng trong giai đoạn đầu mùa.

Hàng công của Chelsea bộc lộ nhiều hạn chế khi thiếu Joao Pedro, trong khi Danny Welbeck chưa thể tạo ra sự khác biệt như kỳ vọng. Ở tuyến giữa, sự kết hợp giữa Henderson và Barco vẫn chưa đem lại khả năng kiểm soát và cân bằng cần thiết. Những vấn đề này càng trở nên rõ ràng khi Chelsea phải đối mặt với sức ép từ một đối thủ chủ động chơi nhanh và trực diện như Brentford.

Brentford thể hiện một lối chơi áp sát và trực diện trước Chelsea

Một trong số ít điểm sáng của Chelsea là Geovany Quenda. Cầu thủ 19 tuổi người Bồ Đào Nha tạo ra sự khác biệt sau khi được tung vào sân nhờ tốc độ, sự năng nổ và khả năng xử lý táo bạo. Dù vậy, Quenda vẫn cần thêm thời gian để thích nghi với môi trường Premier League và những yêu cầu chiến thuật của Xabi Alonso.

Những vấn đề hiện tại cho thấy Xabi Alonso đang phải giải quyết một khối lượng công việc không nhỏ tại Stamford Bridge. Chelsea cần thời gian để định hình lối chơi, ổn định nhân sự và xây dựng sự gắn kết giữa các tuyến. Một mùa giải có thể chưa đủ để HLV người Tây Ban Nha hoàn tất quá trình tái thiết, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đã trải qua nhiều biến động trong những năm gần đây.

Nỗi thất vọng của Xabi Alonso sau thất bại trước Brentford

Ban lãnh đạo Chelsea có thể chấp nhận một giai đoạn chuyển tiếp nếu những dấu hiệu tiến bộ dần xuất hiện. Dẫu vậy, đội bóng cần sớm hạn chế những màn trình diễn thiếu ổn định như trước Brentford. Với mức đầu tư lớn trong mùa hè, áp lực dành cho Xabi Alonso chắc chắn sẽ gia tăng nếu kết quả và màn trình diễn tiếp tục không đáp ứng được kỳ vọng.