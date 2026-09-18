Thanh Hóa - Becamex TP.HCM: Điểm tựa sân nhà và thử thách vé đi tiếp tại Cúp Quốc gia

Tân binh Guindo (trái) đang hoà nhập khá nhanh cùng đội bóng xứ Thanh.

Thanh Hóa bước vào trận đấu này với hành trang là một chiến thắng và một trận thua tại V.League. Đội bóng xứ Thanh khởi đầu ấn tượng khi đánh bại SHB Đà Nẵng 3-2 trên sân nhà, trong đó tân binh Saliou Guindo lập cú đúp.

Đến vòng 2, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp để thua Ninh Bình 1-2, nhưng vẫn cho thấy khả năng tạo ra sức ép đáng kể trong hiệp 2. Văn Tùng tiếp tục để lại dấu ấn khi ghi bàn rút ngắn tỷ số sau pha phối hợp với Guindo.

Những trận đấu đầu mùa cho thấy Thanh Hóa đang sở hữu nguồn năng lượng tích cực và khả năng tạo khác biệt ở mặt trận tấn công. Guindo cho thấy sự hiệu quả trong vòng cấm, trong khi Văn Tùng ngày càng trở thành một mắt xích quan trọng trong các pha lên bóng.

Văn Tùng đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 2 trận đầu tiên.

Tuy nhiên, sự chắc chắn trong cách vận hành vẫn là điều đội bóng xứ Thanh cần cải thiện. Ở một số thời điểm, việc luân chuyển bóng từ phần sân nhà chưa thực sự tạo được cảm giác an toàn, nhất là khi đối phương gây sức ép nhanh.

Đây cũng là điểm mà Thanh Hóa cần đặc biệt lưu ý ở một trận đấu loại trực tiếp, nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm thay đổi cục diện.

Trong khi đó, Becamex TP.HCM đến Thanh Hóa với tham vọng của một đội bóng vừa xuống hạng và đang hướng tới mục tiêu trở lại V.League. Đội bóng của HLV Gerard Albadalejo sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm như Võ Hoàng Minh Khoa, Nguyễn Trần Việt Cường, Cao Văn Triền và Hà Đức Chinh.

Tuy nhiên, họ chưa có màn khởi đầu thực sự thuyết phục tại Giải hạng Nhất khi bị Đại học Văn Hiến cầm hòa 0-0 ở vòng đấu đầu tiên.

Lịch thi đấu vòng loại Cúp Quốc gia 2026/2027.

Đáng chú ý, quy định của Cúp Quốc gia khiến khoảng cách lực lượng giữa hai đội được thu hẹp phần nào. Khi gặp một đại diện V.League 2 (hạng Nhất), đội bóng V.League 1 chỉ được sử dụng một ngoại binh. Trong khi đó, các CLB hạng Nhất được đăng ký một ngoại binh cho mùa giải 2026/27.

Bởi vậy, Becamex TP.HCM hoàn toàn có cơ sở để lựa chọn cách tiếp cận thận trọng, ưu tiên sự chắc chắn và chờ đợi cơ hội từ những tình huống chuyển trạng thái. Với tính chất loại trực tiếp một trận, đội khách càng có lý do để tránh một thế trận quá cởi mở.

Lợi thế sân nhà cùng màn trình diễn giàu năng lượng ở 2 vòng đầu tiên tại V.League giúp Thanh Hóa có cơ sở để hướng tới một kết quả tích cực. Dẫu vậy, thầy trò HLV Mai Xuân Hợp sẽ cần duy trì sự tỉnh táo, đặc biệt trong khâu kiểm soát bóng và phòng ngự, nếu muốn biến lợi thế sân nhà thành tấm vé đi tiếp tại Cúp Quốc gia.

Đội bóng xứ Thanh thông báo mở cửa tự do ở trận đấu ngày 19/9.

Đáng chú ý, CLB Thanh Hóa tiếp tục mở cửa tự do, không bán vé vào sân ở trận đấu đầu tiên tại Cúp Quốc gia.