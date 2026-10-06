Antonio Conte úp mở khả năng dẫn dắt Man Utd

Cựu HLV Chelsea và Tottenham Hotspur, Antonio Conte, hiện vẫn chưa nhận lời dẫn dắt CLB nào kể từ khi chia tay Napoli vào cuối mùa giải trước.

Với kinh nghiệm và bảng thành tích ấn tượng, chiến lược gia người Italy được cho là sẽ nhận được không ít lời mời nếu quyết định trở lại băng ghế huấn luyện.

Trong số những điểm đến tiềm năng, Manchester United được nhắc đến nhiều nhất. Một báo cáo hồi tháng trước cho rằng Conte là mục tiêu hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford trong trường hợp họ quyết định thay thế Michael Carrick.

Carrick đang chịu sức ép lớn sau khởi đầu đáng thất vọng của Man Utd. Quỷ đỏ chỉ giành được 5 điểm sau 5 vòng đấu đầu tiên tại Premier League trước kỳ nghỉ quốc tế, đồng thời sớm bị loại khỏi Carabao Cup.

Trong bối cảnh đó, những chia sẻ mới nhất của Conte càng khiến tương lai tại Old Trafford trở nên đáng chú ý.

HLV Conte. Ảnh: football365

Conte muốn khôi phục hào quang cho những CLB đánh mất lịch sử

Chia sẻ với The Athletic, Conte tiết lộ ông muốn dẫn dắt một đội bóng có lịch sử lớn nhưng đang đánh mất vị thế, đồng thời khẳng định mục tiêu không chỉ là tham dự các giải đấu mà phải hướng tới chiến thắng.

“Nếu bạn đến một câu lạc bộ mà lịch sử tự nói lên tất cả — một lịch sử được tạo nên từ những chiếc cúp, danh hiệu vô địch quốc gia và những chiến thắng — bạn chỉ có thể tôn vinh lịch sử đó theo một cách duy nhất: bằng cách nuôi tham vọng đưa câu lạc bộ trở lại vị thế đó, nếu hiện tại nó chưa đạt được, để chiến đấu vì những mục tiêu đó”, Conte nói.

“Tôi biết rất rõ rằng mỗi năm chỉ có một đội có thể vô địch, nhưng tôi phải giữ trong trái tim mình — và gieo vào trái tim của người hâm mộ, các cầu thủ và ban giám đốc — ngọn lửa hy vọng khiến họ phải thốt lên: ‘Chúng ta có thể thắng’”.

Theo Conte, niềm tin ấy có thể bắt đầu từ một phần trăm, nhưng nhiệm vụ của HLV là biến nó thành động lực đủ lớn để cả tập thể tin rằng họ thực sự có thể cạnh tranh danh hiệu.

“Ngay cả một phần trăm đó sau đó có thể trở thành 70, 80 hoặc thậm chí 100 phần trăm. Điều đó phụ thuộc vào cách bạn truyền đạt nó. Người quản lý rất quan trọng, bởi vì họ truyền đạt thông điệp đó ngày này qua ngày khác”, ông nói.

Conte cũng nhấn mạnh rằng một HLV không chỉ làm việc với các cầu thủ mà phải kết nối toàn bộ đội ngũ phía sau CLB.

Đáng chú ý, Conte thẳng thắn nói: “Có rất nhiều câu lạc bộ đã phần nào đánh mất lịch sử của mình. Tôi muốn đến một trong những câu lạc bộ đó để khôi phục lại lịch sử huy hoàng ấy và làm cho nó tỏa sáng trở lại”.

Conte nhấn mạnh mong muốn làm việc tại những đội bóng chịu áp lực lớn: “Những câu lạc bộ nơi có áp lực, nơi mà cuối cùng bạn hiểu rõ rằng bạn không chỉ đến đó để tham gia mà còn để cạnh tranh”.

Những tuyên bố này lập tức làm dấy lên liên tưởng đến Man Utd, đội bóng sở hữu bề dày lịch sử nhưng đang trải qua giai đoạn sa sút so với vị thế từng có trong quá khứ.

Conte thay đổi quan điểm về việc nhận việc giữa mùa

Một tín hiệu đáng chú ý khác đến từ quan điểm của Conte về thời điểm trở lại công việc. Trước đây, chiến lược gia người Italy từng tuyên bố không muốn tiếp quản một CLB mới giữa mùa giải. Tuy nhiên, ông hiện đã thay đổi lập trường nếu dự án đủ hấp dẫn và “xứng đáng”.

HLV Conte úp mở về việc dẫn dắt MU. Ảnh: Darrin Zammit Lupi/Reuters

Dù vậy, Conte cho rằng tiền bạc không phải yếu tố duy nhất quyết định thành công. Các CLB cần có chiến lược rõ ràng và phải sử dụng nguồn lực một cách hợp lý.

“Chúng ta cũng cần phải cẩn thận về cách chi tiêu tiền bạc. Đó là lý do tại sao chúng ta đã nói về việc đưa ra những đánh giá đúng đắn, về việc có tầm nhìn, bởi vì bạn có thể có tiền, nhưng bạn phải chi tiêu nó một cách khôn ngoan”.

Conte lấy Mikel Arteta, Jurgen Klopp và Pep Guardiola làm ví dụ về những HLV đã xây dựng được định hướng rõ ràng cho đội bóng.

Theo cựu HLV Chelsea, vai trò của HLV phải được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng một đội bóng.

“Huấn luyện viên phải đưa ra định hướng và tầm nhìn. Ông ấy có triết lý bóng đá riêng của mình”.

Conte cũng cho rằng sự thống nhất giữa ban lãnh đạo và HLV là yếu tố then chốt để một dự án phát triển lâu dài.

Với hai thông điệp rõ ràng — muốn khôi phục vị thế cho một CLB giàu truyền thống và sẵn sàng cân nhắc một công việc giữa mùa nếu dự án đủ hấp dẫn — Conte đang khiến những đồn đoán về khả năng ông xuất hiện tại Old Trafford trở nên đáng chú ý hơn.

Tuy nhiên, cho đến lúc này, ông vẫn chưa trực tiếp xác nhận Man Utd là điểm đến mà mình đang nhắm tới.