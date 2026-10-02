Angkor Wat 'như bị bỏ hoang'

Du khách tham quan quần thể đền Angkor Wat, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: SCMP.

Theo báo cáo ngày 1/10 của Angkor Enterprise, 510.528 khách quốc tế đã mua vé tham quan quần thể Angkor trong 9 tháng, giảm 27,61% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán vé đạt 24,24 triệu USD, giảm 25,9%. The Phnom Penh Post nhận định lượng khách sụt giảm khiến quần thể đền nổi tiếng Campuchia trở nên vắng vẻ, ví như "những ngôi đền bị bỏ hoang".

Ngoài quần thể Angkor, đơn vị còn phụ trách một số điểm và dịch vụ du lịch khác. Trong 9 tháng, Koh Ker thu 146.295 USD, Beng Mealea đạt 119.060 USD, Kbal Spean 4.860 USD và vé thuyền tại Chong Khneas mang về 544.093 USD.

Ông Thourn Sinan, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương (PATA) tại Campuchia, cho rằng lượng khách quốc tế sụt giảm do nhiều yếu tố, trong đó có bất ổn kinh tế toàn cầu, căng thẳng địa chính trị và xung đột biên giới gần đây giữa Campuchia và Thái Lan.

"Khó đánh giá giai đoạn sắp tới, nhưng lượng đặt dịch vụ du lịch vẫn chưa cho thấy dấu hiệu tích cực", ông nói.

Những khó khăn này cũng thể hiện qua lượng khách quốc tế đến Campuchia. Ngày 23/9, Bộ Du lịch Campuchia công bố nước này đón hơn 2,25 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng, giảm 44,4% so với khoảng 4,05 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái. Bộ Du lịch Campuchia đánh giá khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá nhiên liệu tăng và những "thách thức trong nước" đã tác động đáng kể đến ngành du lịch.

Sự sụt giảm khách quốc tế cũng ảnh hưởng trực tiếp đến những người làm dịch vụ tại các điểm tham quan. Ông Khiev Thy, Chủ tịch Hiệp hội Hướng dẫn viên Du lịch Angkor, cho hay hướng dẫn viên, tài xế và những người bán hàng nhỏ lẻ đang chịu áp lực lớn vì phụ thuộc nhiều vào nguồn thu từ khách nước ngoài.

Theo ông, năm ngoái một số hướng dẫn viên có thể làm việc gần 20 ngày mỗi tháng, nhưng năm nay nhiều người chỉ có 4-5 ngày làm việc. "Sự sụt giảm khách quốc tế gây áp lực nghiêm trọng lên ngành du lịch trong nước, đặc biệt là hướng dẫn viên, tài xế và cả những người bán hàng quy mô nhỏ, vốn phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập từ khách nước ngoài", ông nói.

Du khách xếp hàng tham quan khu di tích Angkor Wat, Campuchia, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Trước tình hình này, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2026 từ mức 4,1% xuống 3,9%. ADB cho biết nguyên nhân chính là kết quả thấp hơn dự kiến của ngành du lịch.

Trong nỗ lực thu hút khách Trung Quốc, Chính phủ Campuchia áp dụng chính sách miễn thị thực cho tất cả công dân Trung Quốc, không phụ thuộc vào việc họ nhập cảnh trực tiếp từ Trung Quốc hay từ quốc gia khác. Chính sách có hiệu lực trong 4 tháng (15/6-15/10), cho phép công dân Trung Quốc nhập cảnh nhiều lần và lưu trú tối đa 14 ngày mỗi lần.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch châu Á - Thái Bình Dương nhận định 2026 là năm có mức sụt giảm đáng kể đối với ngành du lịch Campuchia, đồng thời cảnh báo tình hình hiện tại nghiêm trọng hơn giai đoạn đại dịch Covid-19. Theo ông, triển vọng du lịch thời gian tới phụ thuộc nhiều vào diễn biến địa chính trị.