(Infographic) Điện Biên: Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2026
9 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội Điện Biên duy trì đà tăng trưởng tích cực, GRDP ước tăng 9,81%, nhiều lĩnh vực đạt kết quả nổi bật. Thu ngân sách, giải ngân đầu tư công, công nghiệp, thương mại, du lịch và tạo việc làm đều có chuyển biến đáng ghi nhận. Những tháng cuối năm, tỉnh tập trung thúc đẩy tăng trưởng, tăng tốc giải ngân, hoàn thành thu ngân sách, hỗ trợ sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả điều hành, phấn đấu GRDP cả năm tăng 11,02%.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/kinh-te/infographic-dien-bien-kinh-te-xa-hoi-9-thang-dau-nam-2026