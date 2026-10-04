Hàng loạt tổ chức quốc tế nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam

Không chỉ được nâng dự báo, Việt Nam còn nổi bật khi so với các nền kinh tế khác trong khu vực. Ảnh: Quỳnh Danh.

Cục Thống kê vừa công bố mức tăng trưởng GDP quý III/2026 của Việt nam đạt 9,95% so với cùng kỳ năm trước, đưa tăng trưởng 9 tháng lên 9,01%. Kết quả này đánh dấu mức tăng trưởng cao nhất nền kinh tế Việt Nam đạt được trong 15 năm gần nhất.

Đây đồng thời là cơ sở để nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực hơn về triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm nay.

Trong 9 tháng, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 10,52%, khu vực dịch vụ tăng 8,69%. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,36%. Ở phía cầu, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,51%, tích lũy tài sản tăng 17,88%, trong khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 21,29%.

Hiện tại, nhiều tổ chức quốc tế đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm nay.

Trong đó, Ngân hàng Standard Chartered hiện dự báo GDP Việt Nam năm 2026 tăng 9,5%, trong đó kỳ vọng tăng trưởng nửa cuối năm đạt 10,6%.

Tương tự, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã nâng dự báo tăng trưởng Việt Nam lên 8,2%, tăng 0,7 điểm % so với dự báo trước. IMF đánh giá xuất khẩu công nghệ và nhu cầu trong nước là những động lực quan trọng.

HSBC cũng dự báo kinh tế Việt Nam sẽ tăng 8,2% trong năm nay. Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) nâng dự báo từ 7,2% lên 7,8%, trong khi Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế vĩ mô ASEAN+3 (AMRO) dự báo mức tăng 7,5%.

Như vậy, các dự báo hiện nằm trong khoảng 7,5-9,5%, tùy tổ chức và thời điểm cập nhật.

Không chỉ được nâng dự báo, Việt Nam còn nổi bật khi so với các nền kinh tế khác trong khu vực. Theo tổng hợp của Cục Thống kê, nhóm các tổ chức quốc tế dự báo Việt Nam tăng trưởng 7,5-8,2% năm 2026, cao nhất Đông Nam Á.

Trong khi đó, Indonesia được dự báo tăng khoảng 5-5,2%; Malaysia tăng 4,7-4,9%; Singapore tăng 4,8-5%; Philippines tăng 3,3-4,1%; và Thái Lan chỉ được dự báo tăng 1,9-2,4%.

Triển vọng tích cực của Việt Nam được hỗ trợ bởi sản xuất công nghiệp, xuất khẩu, tiêu dùng trong nước và dòng vốn đầu tư. Hoạt động sản xuất các sản phẩm công nghệ cũng được hưởng lợi từ nhu cầu toàn cầu liên quan đến AI và quá trình dịch chuyển chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế vẫn lưu ý những rủi ro từ bất định thương mại, địa chính trị, giá năng lượng và nhu cầu tại các thị trường xuất khẩu lớn. Với độ mở kinh tế cao, Việt Nam vẫn chịu ảnh hưởng đáng kể từ những biến động của kinh tế toàn cầu.

Sau mức tăng 9,01% trong 9 tháng, nền kinh tế đang đứng trước mục tiêu duy trì đà tăng trưởng cao trong quý cuối năm, đồng thời kiểm soát áp lực lạm phát, tỷ giá và các rủi ro từ bên ngoài.