Người giàu có thực sự biết đỉnh cao nâng tầm giá trị bản thân gói gọn trong đúng 2 chữ

Sự khác biệt về vị thế giữa người với người chưa bao giờ do xuất thân hay may mắn quyết định, mà do những thói quen sinh hoạt và cách đối nhân xử thế tích tụ theo năm tháng tạo nên. Có người càng nỗ lực lại càng xuất sắc, tầm vóc và giá trị bản thân liên tục thăng hạng; nhưng cũng có người cả ngày đầu bù tóc rối bận rộn mà mãi chẳng thể bứt phá khỏi hiện thực.

Mật mã cốt lõi để nới rộng khoảng cách đời người, suy cho cùng chỉ nằm trong 2 chữ “trân quý”. Biết trân quý thời gian, sức lực cùng ưu thế của chính mình, liên tục lắng đọng và trau dồi, cuộc đời mới có thể không ngừng tăng giá.

1. Trân quý thời gian - Tập trung vào những việc nâng cao giá trị bản thân

Mỗi người chúng ta đều được chia một quỹ thời gian 24 giờ ngang nhau mỗi ngày, nhưng cách sử dụng khác nhau sẽ tạo nên những số phận hoàn toàn đối lập. Cùng một khoảng thời gian rảnh rỗi, có người chìm đắm trong các trò giải trí vô bổ, phung phí quang âm, để rồi bị bào mòn bởi những niềm vui ngắt quãng và kết cục là chẳng thu hoạch được gì. Nhưng cũng có người kiên trì tận dụng từng khoảng thời gian vụn vặt để học thêm kỹ năng, hoàn thiện bản thân, tích tụ qua từng ngày để tạo nên sự bứt phá về năng lực lẫn thu nhập.

Dùng thời gian vào việc hưởng thụ vô bổ chỉ khiến giá trị con người ngày càng tụt dốc. Dùng thời gian vào việc phát triển bản thân mới có thể giúp ta liên tục tăng trưởng. Chúng ta phải học cách định giá cho thời gian của chính mình, biết buông bỏ những mối quan hệ xã giao hời hợt cùng vô số việc vụn vặt; từ chối những cuộc nhậu vô nghĩa hay sự tương tác vô giá trị.

Hãy dành trọn quỹ thời gian hữu hạn vào những việc chính giúp nâng cao năng lực và bồi đắp nội tâm. Người biết trân quý thời gian tự khắc sẽ nhận lại sự đền đáp dịu dàng nhất từ thời gian.

2. Trân quý sức lực - Dồn tâm trí vào những việc có ý nghĩa

Năng lượng của con người là hữu hạn. Một khi bị hoang phí vào những chuyện lặt vặt không đâu, dẫu cho cả ngày có tất bật ngược xuôi thì cũng khó lòng tạo ra kết quả hay bứt phá giới hạn.

Nhiều người nhìn qua có vẻ bận rộn chăm chỉ, thành thói quen đi xử lý việc vặt giùm người khác, ôm ôm lo lắng cho những con người và sự việc chẳng liên quan để rồi tự bào mòn nội tâm. Nhìn thì tưởng như cuộc sống rất lấp đầy, nhưng thực chất lại là sự tự tiêu hao vô nghĩa.

Người thực sự thấu suốt và khôn ngoan đều hiểu được nghệ thuật quản trị năng lượng: Dứt khoát cắt bỏ những chuyện phiền phức vụn vặt, tránh xa những kẻ rảnh rỗi chỉ biết bào mòn mình, không mãi ôm nỗi phiền muộn quá khứ, không vướng bận vào những tranh chấp vô hồi kết.

Họ sẽ dồn toàn bộ nguồn năng lượng tiết kiệm được vào công việc cốt lõi và sự phát triển cá nhân: Tập trung mài giũa năng lực chuyên môn, đào sâu vào lĩnh vực của riêng mình. Thay vì cố tình lấy lòng người khác hay bận tâm vào chuyện nhân tình thế thái vụn vặt, việc tự lắng đọng và nâng cao thực lực mới là khoản đầu tư hời nhất của đời người.

3. Trân quý năng lực - Định hướng đúng đắn, phát huy tối đa ưu thế bản thân

Mọi nỗ lực muốn tạo ra giá trị đều cần phải dựa trên nền tảng chọn đúng hướng đi. Chỉ khi đào sâu vào điểm mạnh của bản thân, tìm đúng chặng đua dành riêng cho mình, giá trị con người mới có thể gia tăng bền vững.

Rất nhiều người rơi vào lối mòn tư duy: Mải mê dành thật nhiều thời gian để khỏa lấp điểm yếu của bản thân, nhưng tốn bao nhiêu năm trời cũng chỉ gượng gượng đạt mức trung bình, cuối cùng thành ra hiệu quả chẳng đáng là bao. Người thực sự bản lĩnh không bao giờ chấp niệm với việc phải toàn diện về mọi mặt, mà họ tập trung phóng đại ưu thế sẵn có, miệt mài gọt giũa và kiên trì đến cùng ở lĩnh vực mình giỏi nhất.

Thay vì sống một cuộc đời bình thường ở nhiều mảng khác nhau, thà rằng hãy tập trung vào một điểm duy nhất để chạm đến đỉnh cao, biến điểm mạnh của mình thành năng lực cạnh tranh cốt lõi không thể thay thế. Chọn đúng chặng đua, tìm đúng hướng đi, kiên trì tích lũy, đó mới là cách để bứt phá giới hạn và tự nâng giá trị bản thân lên một tầm cao mới.

Biết quý thời gian giúp ta vững bước tiến lên và trưởng thành nhanh chóng;

Biết quý sức lực giúp ta giữ vững tâm thái và kiên định trau dồi;

Biết quý năng lực giúp ta phát huy ưu thế và đi được đường dài.

Ở chặng sau của cuộc đời, thứ quyết định thành bại không phải là sức mạnh cơ bắp hay sự chăm chỉ mù quáng, mà là trí tuệ biết trân quý và buông bỏ. Hãy học cách trân quý thời gian, năng lượng cùng thiên phú của chính mình; từ bỏ sự tự bào mòn nội tâm, tập trung phát triển và hoàn thiện bản thân trong sự lắng đọng.