Gia Lai xếp thứ 23 về chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2026

Sáng 4-10, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 với chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”, đồng thời công bố kết quả PII năm 2026.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các đại biểu tìm hiểu sản phẩm UAV tại Triển lãm công nghệ AT Expo 2026. Ảnh: H.V

Theo đó, Hà Nội tiếp tục dẫn đầu cả nước với 63,80 điểm. Đây là năm thứ 4 liên tiếp Hà Nội giữ vị trí số 1 về PII. Tiếp theo là TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Huế, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Tây Ninh và Hưng Yên.

Trong tốp 10 địa phương dẫn đầu có 7 thành phố trực thuộc Trung ương. Xét theo vùng miền, miền Bắc có 6 địa phương, miền Trung 2 địa phương và miền Nam 2 địa phương. Cao Bằng đứng cuối bảng với 21,22 điểm, xếp thứ 34.

Bảng thứ hạng và điểm số PII năm 2026 của các địa phương. Nguồn: Cơ sở dữ liệu PII năm 2026.

Năm 2026, PII được xây dựng trên 52 chỉ số thành phần, thuộc 7 trụ cột, gồm 5 trụ cột đầu vào là thể chế; vốn con người và nghiên cứu - phát triển; cơ sở hạ tầng; trình độ phát triển của thị trường; trình độ phát triển của doanh nghiệp. 2 trụ cột đầu ra gồm: sản phẩm tri thức, sáng tạo và công nghệ; tác động.

Bộ chỉ số được xây dựng bám sát khung và phương pháp đo lường của Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), nhằm đánh giá tương đối toàn diện năng lực, kết quả và tác động của hoạt động đổi mới sáng tạo tại từng địa phương.

PII được thử nghiệm tại một số địa phương từ năm 2022 trên cơ sở phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các cơ quan liên quan. Từ năm 2023, chỉ số được triển khai chính thức trên phạm vi cả nước.

Kết quả PII là cơ sở để các địa phương nhận diện những lợi thế, điểm nghẽn trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, từ đó xây dựng chính sách phù hợp với điều kiện thực tế. Chỉ số này cũng cung cấp thêm thông tin tham khảo cho doanh nghiệp, nhà đầu tư khi đánh giá môi trường đầu tư, kinh doanh tại các địa phương.

Ở cấp quốc gia, năm 2026 Việt Nam xếp thứ 43/139 nền kinh tế về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII), tăng 1 bậc so với năm trước. Tính từ năm 2013, thứ hạng GII của Việt Nam tăng 33 bậc, từ vị trí 76 lên vị trí 43.