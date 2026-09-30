Ấn Độ chuẩn bị 25 tỷ USD thúc đẩy đầu tư Deep Tech

Theo Rajat Tandon, Chủ tịch Hiệp hội Đầu tư mạo hiểm và Vốn thay thế Ấn Độ (IVCA), trong 10 năm qua, Ấn Độ đã đầu tư khoảng 11,6 tỷ USD vào lĩnh vực Deep Tech.

ẤN ĐỘ NHẬN THỨC CÁC CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN NGÀY CÀNG TRỞ NÊN QUAN TRỌNG

Tuy nhiên, quy mô nguồn vốn dành cho lĩnh vực này đang được đẩy lên đáng kể. Chính phủ Ấn Độ đã cam kết 11 tỷ USD thông qua Quỹ Hạ tầng Nghiên cứu và Phát triển (Research Development Infrastructure Fund), với nguồn vốn này dự kiến được các quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư vốn tư nhân đối ứng.

Ngoài ra, khoảng 3-4 tỷ USD khác có thể được bổ sung, đưa tổng nguồn vốn sẵn sàng cho các khoản đầu tư Deep Tech lên khoảng 25 tỷ USD, ông Tandon cho biết.

Deep Tech là khái niệm rộng, bao gồm các startup hoạt động trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, sản xuất tiên tiến, máy bay không người lái và công nghệ vũ trụ. Theo các chuyên gia được CNBC dẫn lời, động thái tăng đầu tư của Chính phủ Ấn Độ xuất phát từ nhận thức rằng các công nghệ tiên tiến ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Mỹ và Trung Quốc hiện đang dẫn đầu cuộc đua AI toàn cầu. Trong khi công nghệ Trung Quốc vẫn bị nhìn nhận với sự thận trọng tại Ấn Độ, các biện pháp hạn chế xuất khẩu công nghệ của Washington cũng khiến việc tiếp cận một số công nghệ nước ngoài trở nên kém chắc chắn hơn.

“Các mức thuế của Mỹ thực sự đang hỗ trợ rất nhiều cho lĩnh vực Deep Tech”, Anandamoy Roychowdhury, Giám đốc điều hành Crane Venture Partners, nhận định. Theo ông, Ấn Độ sẽ phải phát triển các công ty Deep Tech trong nước vì lo ngại những công nghệ quan trọng có thể bị cắt quyền tiếp cận vào bất kỳ thời điểm nào.

Những lo ngại này đã phần nào trở thành hiện thực hồi tháng 6, khi Anthropic vô hiệu hóa quyền truy cập vào các mô hình mới Fable 5 và Mythos 5 đối với công dân nước ngoài, nhằm tuân thủ một chỉ thị kiểm soát xuất khẩu của Chính phủ Mỹ.

DEEP TECH ẤN ĐỘ BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN THƯƠNG MẠI HÓA

Các lãnh đạo quỹ đầu tư tham dự SuperReturn Asia cho rằng hệ sinh thái Deep Tech của Ấn Độ vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhưng có tiềm năng hình thành những doanh nghiệp công nghệ có quy mô toàn cầu nhờ chất lượng ý tưởng và nguồn nhân lực trong nước.

Việc chuẩn bị nguồn vốn lên tới 25 tỷ USD được xem là một bước mở rộng đáng kể trong nỗ lực xây dựng hệ sinh thái Deep Tech của Ấn Độ, từ nghiên cứu, phát triển công nghệ đến thương mại hóa và mở rộng quy mô doanh nghiệp.

Shweta Rajpal Kohli, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Startup Policy Forum, cho biết lĩnh vực Deep Tech tại Ấn Độ đang chứng kiến “sự tăng tốc mạnh mẽ của đổi mới sáng tạo”. Theo bà, một số doanh nghiệp đã bắt đầu chuyển từ giai đoạn phát triển nguyên mẫu sang thương mại hóa sản phẩm thực tế.

Một số startup cũng đã đạt mức định giá trên 1 tỷ USD trong các vòng gọi vốn gần đây. Đầu năm nay, startup phát triển công cụ lập trình bằng AI Emergent, công ty công nghệ vũ trụ Skyroot và Sarvam, doanh nghiệp phát triển nền tảng AI toàn diện được định hướng phục vụ chủ quyền công nghệ của Ấn Độ, lần lượt gia nhập nhóm kỳ lân khi vượt mốc định giá 1 tỷ USD.

Roychowdhury của Crane Venture Partners mô tả cơ hội đầu tư vào Deep Tech tại Ấn Độ giống như “một đứa trẻ đứng trước cửa hàng kẹo”. Khoảng 80% trong tổng số 150 triệu USD của quỹ APAC mà ông quản lý hiện được phân bổ tại Ấn Độ.

Một báo cáo của IVCA công bố tháng 8 cho thấy hệ sinh thái đầu tư tại Ấn Độ cũng đang dành sự quan tâm ngày càng lớn cho Deep Tech. Khảo sát 100 quỹ đầu tư tại nước này cho thấy 9/10 quỹ đang rót vốn vào các startup Deep Tech. Trong đó, 37% quỹ đang nắm giữ cổ phần tại 11-20 công ty thuộc lĩnh vực này.

Năm 2025, Deep Tech tại Ấn Độ nhận được gần 3 tỷ USD vốn đầu tư, mức cao nhất từ trước đến nay, ngay cả khi tổng vốn đầu tư vào các startup nói chung tại nước này giảm. Tuy nhiên, khoảng cách với Mỹ vẫn rất lớn: các startup Deep Tech của Mỹ đã huy động được 136 tỷ USD trong cùng năm.

Khoảng cách về vốn trong nước là một trong những bất lợi lớn đối với startup Deep Tech Ấn Độ, đặc biệt khi đây là những doanh nghiệp cần thời gian dài để nghiên cứu, phát triển và đưa công nghệ ra thị trường.

“Thách thức của chúng tôi hiện nay ở Ấn Độ là chỉ có 2% số người có khả năng ký những tấm séc trên 10 triệu USD”, ông Tandon nói. Theo ông, các cá nhân có tài sản lớn và các văn phòng gia đình (family office) cần gia tăng đầu tư nếu Ấn Độ muốn phát triển lĩnh vực Deep Tech trong nước.