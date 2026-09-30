Đồng Tháp: Lan tỏa phong trào 'Bình dân học vụ số' đến từng xã, phường

Việc triển khai được gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, cải cách hành chính theo Nghị quyết 57-NQ/TW và Đề án 06; lấy mức độ tham gia, kỹ năng số được hình thành và hiệu quả sử dụng dịch vụ số của người dân làm thước đo.

Tỉnh Đồng Tháp đang thúc đẩy chuyển đổi số đến từng cơ sở, địa phương.

Ứng dụng số ở nhiều lĩnh vực

Năm 2026, tỉnh phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó 100% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý được cấp chứng nhận hoàn thành các khóa học theo khung kỹ năng số. Học sinh tiểu học, trung học cơ sở được trang bị kiến thức, kỹ năng số và kỹ năng an toàn trên môi trường số để đảm bảo "bình dân học vụ số".

Tỉnh đặt mục tiêu 100% người dân trưởng thành có kiến thức cơ bản về chuyển đổi số, kỹ năng sử dụng thiết bị thông minh, nền tảng và dịch vụ số thiết yếu, đạt phổ cập tri thức về chuyển đổi số, kỹ năng số trên nền tảng VNeID.

Theo báo cáo sơ kết 1 năm triển khai thực hiện, phong trào "Bình dân học vụ số" trên địa bàn tỉnh đã được triển khai đồng bộ, thống nhất từ tỉnh đến cơ sở, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động.

Đoàn viên phường Mỹ Phong hướng dẫn người dân sử dụng VNeID. (Ảnh: P.Thanh)

Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương được hình thành và nhân rộng, góp phần thúc đẩy sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, định danh điện tử và các nền tảng số thiết yếu; từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ số trong xã hội.

Kết quả cho thấy năm 2025, tỉnh đã hoàn thành và vượt toàn bộ 7/7 chỉ tiêu, phong trào lan tỏa rộng đến 100% xã, phường với 1.052 mô hình được xây dựng cùng 1.693 Tổ công nghệ số cộng đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh có trên 2,92 triệu người kích hoạt định danh điện tử VNeID mức 2 (đạt 87,8%), tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt 65,97%. Hơn 98% cán bộ, công chức hoàn thành các khóa học kỹ năng số.

Nổi bật như ngành giáo dục đẩy mạnh tích hợp giáo dục STEM, trí tuệ nhân tạo (AI) và học bạ số. Trong lĩnh vực kinh tế, hơn 83% người lao động tại doanh nghiệp, hợp tác xã, được trang bị kiến thức số. Với 1.052 mô hình, qua rà soát đã chuẩn hóa 710 mô hình tiêu biểu như: Chợ số (Chợ 4.0), tuyến đường không dùng tiền mặt...

Trong lĩnh vực giao thông, Sở Xây dựng tỉnh cho biết, việc ứng dụng khoa học công nghệ đã được triển khai nhiều năm qua. Đơn cử như trên các tuyến giao thông quốc lộ, tỉnh lộ, cao tốc qua địa bàn tỉnh đều đã trang bị camera giám sát theo dõi giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trên các tuyến đường.

Trên các trục cao tốc qua địa bàn tỉnh như: cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận hệ thống camera giám sát giao thông (ITS) đã góp phần nâng cao công tác đảm bảo giao thông trên cao tốc. Hiện Sở đang phối hợp với các đơn vị liên quan sắp triển khai hệ thống ITS, giám sát tải trọng xe trên cao tốc Cao Lãnh – An Hữu khi đưa vào khai thác.

Một đoạn cao tốc TP.HCM - Trung Lương.

Lập trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh có 100% các ấp, khu phố đã có đường truyền Internet cáp quang FTTx và được phủ sóng thông tin di động, trong đó, tỷ lệ phủ sóng 5G khoảng 90% dân số với 911 trạm phát sóng 5G tại các khu vực trọng điểm của tỉnh.

Toàn tỉnh có 30 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, 20 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và 10 tổ chức khoa học và công nghệ. Hình thành 3 vườn ươm, trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Mới đây (ngày 15/8), tỉnh đã lập Trung tâm Khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số tỉnh. Trung tâm được định hướng trở thành đầu mối kết nối doanh nghiệp với các Viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia, nhà đầu tư; thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp của tỉnh.

Từ đầu năm 2026, việc chuyển đổi số đang được đẩy mạnh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. UBND các phường đang chủ động đẩy mạnh chuyển đổi số đến từng khóm, ấp. Tập trung triển khai đợt cao điểm tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT), Sổ sức khỏe điện tử và tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Việc đẩy mạnh triển khai các tiện ích trên ứng dụng VNeID là một phần quan trọng trong lộ trình thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.