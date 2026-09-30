Fuji chọn Việt Nam triển khai lọc nước ứng dụng AI

Fuji chọn Việt Nam là nơi đầu tiên triển khai giải pháp lọc nước tổng đầu nguồn ứng dụng AI. (Ảnh: VGP).

Sự hợp tác giữa đại diện tập đoàn y tế Nhật Bản và đối tác công nghệ xử lý nước trong nước đánh dấu bước tiến đưa công nghệ hiện đại vào giải quyết thách thức về an ninh nguồn nước sinh hoạt tại Việt Nam.

Theo đại diện Fuji, Việt Nam là thị trường ưu tiên trong chiến lược phát triển công nghệ xử lý nước cho những khu vực đối mặt với nguy cơ mất an toàn nguồn nước sinh hoạt. Đây cũng là địa điểm được lựa chọn để triển khai thử nghiệm mô hình trước khi mở rộng.

Sau giai đoạn thử nghiệm tại Việt Nam, mô hình dự kiến tiếp tục được triển khai ở các quốc gia như Ấn Độ, Indonesia, Campuchia và Philippines.

Trên cơ sở dữ liệu nghiên cứu, khảo sát thực địa tại nhiều địa phương trong nhiều năm, Fuji đã thiết lập 100 giải pháp lọc nước tổng đầu nguồn thông minh, mang tên Fuji Smart. Các giải pháp được “may đo” riêng nhằm phù hợp với đặc điểm nguồn nước của từng vùng miền.

Điểm nổi bật của hệ thống là tích hợp công nghệ Smart AI để phân tích và tự động điều chỉnh quy trình vận hành. Khả năng này giúp hệ thống thích ứng với đặc thù ô nhiễm cũng như độ cứng của nguồn nước từng khu vực.

Nguồn nước sau xử lý hướng tới đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt về y tế. Hệ thống kết hợp đồng bộ công nghệ lọc trung tâm, làm mềm nước, khử khuẩn và tự động sục rửa.

Việc ứng dụng AI trong quản lý nguồn nước sinh hoạt hộ gia đình được kỳ vọng góp phần nâng cao chất lượng sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Giải pháp cũng được kỳ vọng thúc đẩy chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực môi trường tại Việt Nam.

Bộ giải pháp còn góp phần giải quyết bài toán nước sạch tại vùng sâu, vùng xa. Thiết kế nhỏ gọn, mô hình lắp đặt đơn giản giúp hệ thống dễ triển khai ở khu vực xa xôi, có cơ sở vật chất thô sơ.

Về dài hạn, doanh nghiệp đặt mục tiêu xã hội hóa lọc nước đầu nguồn tại Việt Nam thông qua chính sách trợ giá cho địa phương khó khăn.