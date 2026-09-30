Hơn 7.600 người 'chạy đua' với thời gian trên đại công trường sân bay Phú Quốc

Những ngày cuối tháng 9-2026, Phú Quốc liên tiếp xuất hiện những đợt mưa lớn. Mưa xối xả, gió biển quất mạnh, nhưng trên đại công trường sân bay, hàng nghìn công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài làm việc.

Đại công trường thi công sân bay Phú Quốc. Ảnh: Ánh Dương

Đại diện Ban Quản lý dự án Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc (thuộc Tập đoàn Sun Group) cho biết, 7.671 công nhân, kỹ sư được huy động tại các hạng mục gồm Nhà ga T2, nhà ga VIP, nhà máy suất ăn hàng không, khu hạ tầng, sân đỗ và đường cất hạ cánh số 2.

Giữa màn mưa, các tổ đội vẫn tiếp tục lắp dựng kết cấu thép, hoàn thiện mái lớn và lắp kính mặt dựng Nhà ga T2.

Công nhân thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Ảnh: Ánh Dương

Sau một năm thi công, hình hài Nhà ga T2 đã dần rõ nét. Nhìn từ trên cao, công trình mang dáng hình “Phượng Hoàng lửa”, với hệ mái thép khổng lồ đang từng bước hoàn thiện.

Theo ông Trần Văn Chung, Giám sát hoàn thiện nhà ga T2, thời tiết bất lợi ảnh hưởng nhiều đến các hạng mục ngoài trời, nhất là phần mái và mặt ngoài nhà ga, đồng thời gây khó khăn cho việc vận chuyển vật liệu từ đất liền ra đảo. Các đơn vị phải tranh thủ đưa vật tư ra công trường khi thời tiết thuận lợi, đồng thời mở rộng khu vực tập kết, dự trữ.

Nhà ga T2 đã dần thành hình. Ảnh: Ánh Dương

Đến tháng 9-2026, kết cấu bê tông khu nhà ga chính đạt khoảng 95%, trong khi kết cấu thép mái chính đã hoàn thành 100%. Tổng khối lượng kết cấu thép toàn dự án hơn 51.000 tấn, riêng phần mái và hai cánh khoảng 33.000 tấn.

Ở mặt ngoài, khoảng 9.500 tấm kính Unitized đang được lắp đặt, từng bước tạo diện mạo hiện đại cho nhà ga.

Ở mặt ngoài, khoảng 9.500 tấm kính đang được lắp đặt. Ảnh: Ánh Dương

Nếu bên ngoài là cuộc chạy đua hoàn thiện hình khối, bên trong nhà ga là nhịp thi công khẩn trương của hệ thống kỹ thuật. Đường ống, máng cáp, dây dẫn, thiết bị điện và các hạng mục phụ trợ được triển khai song song với hoàn thiện kiến trúc.

Bên trong nhà ga là nhịp thi công khẩn trương của hệ thống kỹ thuật. Ảnh: Ánh Dương

Đáng chú ý là hệ thống xử lý hành lý tự động (BHS), được ví như “mạch máu” của nhà ga. Giai đoạn 1 của hệ thống dài hơn 8km, bố trí trên 3 tầng; đến tháng 9, khối lượng thi công đạt khoảng 60%. Theo thiết kế, BHS có khả năng xử lý khoảng 7.560 kiện hành lý đi và 6.300 kiện hành lý đến mỗi giờ.

Hệ thống xử lý hành lý tự động đang được khẩn trương lắp đặt. Ảnh: Ánh Dương

Các khay phục vụ dây chuyền hành lý cũng đã được vận chuyển, tập kết, sẵn sàng cho quá trình vận hành thử nghiệm.

Theo kế hoạch, dự án mở rộng sân bay Phú Quốc sẽ hoàn thiện, đưa vào vận hành từ tháng 4-2027, nâng công suất lên khoảng 20-24 triệu lượt khách/năm vào năm 2030. Không chỉ phục vụ APEC 2027, công trình được kỳ vọng tăng năng lực kết nối quốc tế, tạo thêm động lực phát triển Phú Quốc thành điểm đến hàng không, du lịch quan trọng của khu vực.

Phối cảnh nhà ga T2 sân bay Phú Quốc.