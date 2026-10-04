Mã định danh điện tử mới của 384 cơ quan thuế áp dụng từ 1/10

Cục Thuế ban hành Thông báo số 880 ngày 29/9/2026 về mã định danh điện tử của 34 thuế tỉnh, thành phố và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Theo thông báo, mã định danh điện tử mới của các đơn vị được áp dụng từ ngày 1/10/2026. Danh sách chi tiết gồm 384 đơn vị được công bố tại phụ lục kèm theo văn bản.

Thông báo được ban hành căn cứ Quyết định số 2507/QĐ-BTC ngày 17/7/2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi danh mục mã định danh các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương. Danh mục này được ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ-BTC ngày 10/2/2022.

Cục Thuế thông báo mã định danh điện tử mới của 34 thuế tỉnh và 350 thuế cơ sở, áp dụng từ ngày 1/10/2026 để gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Ảnh: Cục Thuế

Mã định danh điện tử của cơ quan thuế tại Hà Nội, TPHCM

Theo phụ lục, Thuế TP Hà Nội có mã định danh điện tử G12.18.100. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 25 thành phố Hà Nội có mã tương ứng từ G12.18.100.001 đến G12.18.100.025.

Thuế TP Hồ Chí Minh có mã định danh điện tử G12.18.128. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 29 TP Hồ Chí Minh có mã tương ứng từ G12.18.128.001 đến G12.18.128.029.

Tại Đà Nẵng, mã định danh điện tử của Thuế thành phố là G12.18.120. Các đơn vị Thuế cơ sở 1 đến Thuế cơ sở 10 thành phố Đà Nẵng có mã từ G12.18.120.001 đến G12.18.120.010.

Danh sách mã định danh điện tử 34 thuế tỉnh và 350 thuế cơ sở phục vụ việc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia và trục liên thông văn bản ngành Tài chính: