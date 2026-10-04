Sức ép thuế quan Mỹ trở thành động lực tăng trưởng mới cho các doanh nghiệp Canada

Các nhà sản xuất Canada cho rằng sức ép thương mại với Mỹ có thể trở thành động lực thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ và củng cố chuỗi cung ứng trong nước. Center for North American Prosperity and Security)

Đây là nhận định được đưa ra tại Hội nghị Manufacturing Matters do Tập đoàn Phát triển kinh tế London tổ chức. Thay vì thu hẹp đầu tư trước sức ép từ thuế quan, nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, doanh nghiệp cần tiếp tục đổi mới để thích ứng với một thị trường ngày càng toàn cầu hóa.

Phát biểu tại sự kiện, Giám đốc sản xuất General Dynamics Land Systems-Canada (GDLS-Canada) Heather Damaren nhận định, những nỗ lực mới của Chính phủ Canada nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng đang mở ra thêm cơ hội cho các doanh nghiệp chịu tác động nặng nề từ thuế quan của Mỹ.

Theo đại diện doanh nghiệp Canada, nguồn nhu cầu mới từ lĩnh vực quốc phòng có thể giúp doanh nghiệp đa dạng hóa hoạt động.

Song, để tận dụng cơ hội này, các nhà sản xuất cần duy trì đầu tư vào công nghệ, hiện đại hóa quy trình và phát triển lực lượng lao động có tay nghề.

Theo Giám đốc Heather Damaren, những biến động thương mại gần đây cũng cho thấy tầm quan trọng của năng lực tự chủ sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng.

Cơ hội đối với ngành sản xuất tiếp tục mở rộng khi Chính phủ Canada công bố khoản đầu tư 2 tỷ USD trong 4 năm để tăng cường đội xe của lực lượng vũ trang Canada, trong đó có hợp đồng mua 190 xe bọc thép từ GDLS-Canada.

Theo bà Heather Damaren, chương trình này tạo ra nhiều cơ hội cho ngành quốc phòng và lĩnh vực sản xuất của xứ sở lá phong nói chung, bởi riêng hoạt động chế tạo xe quân sự của GDLS-Canada cần tới hơn 600 nhà cung cấp tham gia.

Tuy nhiên, để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc phòng, các doanh nghiệp phải đáp ứng nhiều yêu cầu về tiêu chuẩn và quy định, qua đó có thể phát sinh thêm nhu cầu đầu tư.

Đại diện GDLS-Canada cho rằng, nếu Canada muốn thúc đẩy sản xuất trong nước, các nhà sản xuất cần tăng cường hợp tác.

Trong khi đó, thông điệp về tăng đầu tư được đưa ra trong bối cảnh triển vọng kinh tế Canada vẫn đối mặt với nhiều sức ép.

Báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của Deloitte nhận định, Canada cần củng cố niềm tin của doanh nghiệp và thúc đẩy đầu tư nếu muốn duy trì đà tăng trưởng trong năm tới.

Deloitte dự báo GDP Canada tăng 1,6% trong năm 2027, thấp hơn mức 1,8% được đưa ra trong dự báo trước đó.

(theo Financial Post)