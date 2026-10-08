Ấm tình quân dân ở Thanh Quân

Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS xã Thanh Quân cùng Nhân dân ra quân nạo vét kênh mương nội đồng.

Những ngày này, trên các cánh đồng thôn Thanh Tân, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Dọc tuyến kênh mương nằm sát chân núi, bùn đất sạt lở, cỏ dại, cành cây và rác thải tích tụ lâu ngày khiến dòng chảy bị thu hẹp, ảnh hưởng đến việc tưới, tiêu phục vụ sản xuất của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ trực tiếp phát quang, nạo vét bùn đất, khơi thông dòng chảy.

Trước thực tế đó, Ban CHQS xã Thanh Quân đã phối hợp với các đoàn thể và Nhân dân thôn Thanh Tân tổ chức ra quân nạo vét, phát quang, khơi thông dòng chảy.

Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Quân Trần Công Khải cho biết: “Lực lượng vũ trang địa phương luôn xác định giúp dân là trách nhiệm và cũng là nhiệm vụ thường xuyên. Những phần việc tuy nhỏ nhưng thiết thực với đời sống Nhân dân. Thông qua hoạt động này, cán bộ, chiến sĩ có thêm điều kiện gần dân, hiểu dân, cùng Nhân dân tháo gỡ những khó khăn ngay từ cơ sở”.

Không quản ngại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp xuống mương, dùng cuốc, xẻng, dao phát để phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, cành cây và nạo vét bùn đất. Người dân trong thôn cũng tích cực phối hợp, tạo nên không khí lao động sôi nổi, đoàn kết.

Tuyến kênh mương nội đồng thôn Thanh Tân được khơi thông, tạo thuận lợi cho sản xuất của người dân.

Sau thời gian ra quân, hơn 1.500m kênh mương nội đồng đã được khơi thông, dòng nước lưu thông thuận lợi hơn, góp phần phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân. Công việc tuy không lớn nhưng mang lại hiệu quả thiết thực, giúp bà con giảm bớt công sức, chủ động hơn trong việc bảo đảm nguồn nước cho đồng ruộng.

Điều đáng ghi nhận là thông qua những việc làm cụ thể, hình ảnh cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng ăn, cùng làm, cùng chia sẻ khó khăn với Nhân dân ngày càng trở nên gần gũi. Từ việc nạo vét một tuyến mương, lực lượng vũ trang địa phương đã góp thêm một phần công sức vào việc chăm lo đời sống Nhân dân, xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Với phương châm hướng về cơ sở, sát dân, gần dân, lực lượng vũ trang xã Thanh Quân tiếp tục phát huy vai trò xung kích trong những phần việc thiết thực. Mỗi tuyến mương được khơi thông, mỗi cánh đồng có thêm nguồn nước cũng là minh chứng sinh động cho tinh thần trách nhiệm của người lính “sao vuông” trong cuộc sống thường ngày.