Thượng tướng Phạm Hoài Nam chủ trì Hội nghị bàn giao nhiệm vụ Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Dự hội nghị có thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu; thủ trưởng Tổng cục Chính trị; đại biểu các cơ quan chức năng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng; chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc và một số phòng chức năng Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1-10-2026; Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng từ ngày 1-10-2026.

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo những nội dung chính trong biên bản bàn giao nhiệm vụ giữa Trung tướng Hồ Quang Tuấn và Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách; tập trung làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ, những công việc đang triển khai và các vấn đề cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới.

Hội nghị thống nhất nội dung bàn giao, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, tạo sự kế thừa, liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ huy, điều hành hoạt động của Tổng cục.

Thượng tướng Phạm Hoài Nam tặng hoa chúc mừng Trung tướng Hồ Quang Tuấn và Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Bách.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Phạm Hoài Nam yêu cầu Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng tham mưu, quản lý nhà nước; tạo đột phá phát triển công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp quốc gia. Đồng thời, tập trung triển khai các đề án, dự án trọng điểm về công nghiệp tên lửa, xe quân sự...

Thượng tướng Phạm Hoài Nam cùng các đại biểu dự hội nghị.

Cùng với đó, Tổng cục tiếp tục kiện toàn tổ chức, lực lượng theo hướng tinh, gọn, hiệu quả; gắn kết chặt chẽ nghiên cứu, thiết kế với sản xuất, sửa chữa, cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật; nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng hợp tác quốc tế, từng bước tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đồng thời, chăm lo xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch, vững mạnh, Tổng cục vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao.