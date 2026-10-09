Xã Bác Ái Tây: Chủ động phương án ứng phó thiên tai

Bác Ái Tây là xã miền núi dễ xảy ra sạt lở, chia cắt các khu dân cư trong mùa mưa lũ hằng năm. Thời gian qua, địa phương đã chủ động trong xây dựng các kịch bản ứng phó; trong đó phối hợp với đơn vị không quân khảo sát, chuẩn bị các địa điểm cứu trợ bằng trực thăng; duy trì lực lượng, phương tiện để bảo đảm an toàn cho Nhân dân khi có thiên tai.

Xây dựng kịch bản cụ thể

Tối 4-10, trên địa bàn xã Bác Ái Tây đã có mưa lớn, gây sạt lở nhiều điểm dọc theo Tỉnh lộ 707. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các lực lượng chức năng của xã được huy động đến hiện trường và triển khai công việc theo phân công nhiệm vụ từ trước. Ông Đặng Thành Khanh - Phó Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây cho biết, đối với tuyến Tỉnh lộ 707, địa phương đã xây dựng phương án ứng phó ngay từ đầu năm 2026. Do đó, khi xảy ra sạt lở, xã đã kịp thời bố trí lực lượng túc trực, cắm biển cảnh báo, cấm các phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn cho người dân.

Công trình gia cố, khắc phục sạt lở đất đá tuyến Tỉnh lộ 707 qua xã Bác Ái Tây đang triển khai thi công..

Tinh thần chủ động đó đến từ việc địa phương đã có sự chuẩn bị phù hợp với điều kiện thực tế. Từ đầu năm 2026, xã Bác Ái Tây đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn. Đến đầu tháng 8, xã ban hành phương án ứng phó tình huống các thôn bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, mất điện, mất sóng di động trên địa bàn xã. Chính quyền địa phương xác định các khu vực trọng yếu thường xảy ra lũ ống, lũ quét gồm Sông Trương, suối Tà Nạt, sông Cái...; các khu vực trọng điểm sạt lở đường, núi, đất như Tỉnh lộ 707, khu vực bẫy đá Pinăng Tắc... Sau khi xác định các điểm xung yếu, xã thiết lập địa điểm trực, sơ tán tại các thôn; lên danh sách số hộ phải di dời đối với những nơi có nguy cơ cao xảy ra cô lập khi có mưa lũ. Xã Bác Ái Tây cũng xây dựng kịch bản chi tiết từ công tác chuẩn bị cho đến phương án ứng phó với từng tình huống mưa lớn, lũ, ngập lụt, bão, áp thấp nhiệt đới, sạt lở đất, sụt lún đất, dông, lốc, sét, mưa đá… có thể xảy ra.

Theo ông Đặng Thành Khanh, xã Bác Ái Tây đã huy động, trưng dụng phương tiện của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn để phục vụ công tác ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Các phương tiện này được bố trí tại 4 điểm ở các thôn: Phước Hòa, Hành Rạc, Phước Bình, Bậc Rây. Bên cạnh đó, trang thiết bị phục vụ ứng phó thiên tai cũng được bố trí tại 3 điểm ở thôn Hành Rạc, Phước Bình, Bậc Rây; mỗi điểm có 30 áo phao, 50 phao tròn, 50 áo mưa, 50 đèn pin, 2 loa cầm tay, 5 cuộn dây giăng cảnh báo… Xã cũng đã lên các phương án bảo đảm thông tin liên lạc, bố trí máy phát điện tại nhà văn hóa cộng đồng các thôn và tích trữ lương thực trong mùa mưa lũ.

Bố trí điểm cứu trợ bằng trực thăng

Xã Bác Ái Tây có diện tích tự nhiên gần 48.000ha, dân số 11.245 người, gồm 7 thôn: Bố Lang, Phước Bình, Hành Rạc, Bậc Rây, Phước Hòa, Ma Lâm và Phước Tân. Hằng năm, trong các đợt thiên tai, xã Bác Ái Tây là địa phương dễ xảy ra sạt lở đất, đá, chia cắt giao thông...

Ngày 28-9, lãnh đạo UBND xã Bác Ái Tây phối hợp với đại diện Trung đoàn Không quân 937 và Trung đoàn Không quân 917 tổ chức khảo sát các địa điểm dự kiến phục vụ trực thăng hạ cánh, thả hàng cứu trợ khi có tình huống thiên tai. Đoàn đã khảo sát tại 3 địa điểm: Trường Tiểu học Bác Ái Tây (thôn Hành Rạc), Phân hiệu Trường THCS Bác Ái Tây (thôn Phước Bình), Nhà cộng đồng thôn Bậc Rây. Đây là những địa điểm có khả năng để trực thăng hạ cánh hoặc thả hàng cứu trợ khi cần thiết. “Việc khảo sát thực địa là bước chuẩn bị để các lực lượng có thêm cơ sở phối hợp, xây dựng phương án hỗ trợ người dân trong tình huống khẩn cấp. Khi có tình huống mưa lũ, sạt lở gây chia cắt giao thông đường bộ, phương án tiếp tế bằng trực thăng có thể hỗ trợ đưa lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm đến khu vực khó tiếp cận. Sự hỗ trợ từ các đơn vị không quân góp phần giúp địa phương chủ động hơn trong công tác chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó với những tình huống thiên tai phát sinh”,bà Nguyễn Thị Minh Nguyên - Chủ tịch UBND xã Bác Ái Tây cho biết.

Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã tiếp tục tổ chức thực hiện, triển khai kế hoạch ứng phó với thiên tai năm 2026 và phương án ứng phó tình huống các thôn bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, mất điện, mất sóng di động trên địa bàn xã. Đồng thời chủ động theo dõi diễn biến xấu của thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng để triển khai công tác ứng phó thiên tai tại địa phương. Xã cũng tổ chức trực ban 24/24 giờ để kịp thời thực hiện các chỉ đạo của cấp trên, thông báo cho Nhân dân biết và chủ động phòng, tránh thiên tai; sẵn sàng huy động nhân lực, nguồn lực và phương tiện để khẩn trương ứng phó nhanh trong mọi tình huống xảy ra.

Giữa tháng 9, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã kiểm tra thực tế các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất, các điểm có khả năng gây chia cắt giao thông, đường tràn, ngầm tràn, cầu, cống và những vị trí có khả năng bị ngập, chia cắt khi xảy ra thiên tai trên địa bàn xã Bác Ái Tây. Qua đó, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao tinh thần chủ động, linh hoạt của địa phương trong công tác phòng, chống thiên tai năm 2026. Đồng thời, đề nghị xã Bác Ái Tây tiếp tục rà soát việc xây dựng phương án “4 tại chỗ”; bổ sung, kiểm tra chất lượng trang thiết bị, phương tiện cứu nạn, cứu hộ, công trình tránh lũ, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt khi xảy ra thiên tai.