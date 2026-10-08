Đà Nẵng: Quân đội ứng trực 24/24h chống mưa lũ, xe thiết giáp lội nước sẵn sàng nhận lệnh

Ngày 8/10, trước diễn biến thời tiết phức tạp, mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ tại nhiều địa phương, sạt lở tại một số khu vực miền núi, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã tổ chức họp khẩn triển khai công tác phòng thủ dân sự, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP cho hay, đơn vị đã kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai từ ngày 8/10. Cụ thể, Bộ Chỉ huy quân sự bố trí 5 tổ công tác với tổng quân số gần 130 cán bộ, chiến sĩ đứng điểm, chỉ đạo, chỉ huy ứng phó tại các địa bàn được phân công.

Trong ngày 8/10, lực lượng công an, quân sự TP Đà Nẵng đã cử lực lượng ứng trực tại các điểm xung yếu dễ sạt lở, ngập lụt để căng dây, đặt biển cấm người dân qua lại đảm bảo an toàn về người và tài sản.

Mưa lớn trong 2 ngày 7 và 8/10 khiến hàng loạt khu vực tại các phường Tam Kỳ, Ban Thạch, Hương Trà, xã Núi Thành, xã Chiên Đàn... ngập cục bộ. Chính quyền địa phương ứng trực để hỗ trợ người dân đi qua khu vực ngập sâu.

Lực lượng chức năng kịp thời hỗ trợ người dân đưa nhu yếu phẩm đến nơi cao ráo.

Do mưa lớn, tại xã Núi Thành xảy ra ngập cục bộ, Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã huy động cán bộ, chiến sĩ đến các điểm trường cùng phối hợp đưa học sinh về tránh ngập lụt.

Sở chỉ huy các tổ lần lượt đặt tại Đại đội Thông tin 1, Trung đoàn Bộ binh 30, Ban Chỉ huy quân sự xã Trà My, Trung đoàn Bộ binh 885. Riêng tổ số 5 bố trí tại Ban Chỉ huy quân sự phường Điện Bàn và Ban Chỉ huy quân sự xã Đại Lộc. Các tổ phối hợp với địa phương, các đơn vị hiệp đồng nắm tình hình, tổ chức lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Ngoài ra, cơ quan Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cũng thành lập 3 đội cứu hộ, cứu nạn, mỗi đội gần 20 cán bộ, chiến sĩ, cùng phương tiện, trang bị bảo đảm. Cùng với đó, thành lập 2 tổ chỉ huy cơ động do Chỉ huy trưởng và Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự TP làm tổ trưởng.

Xe thiết giáp lội nước được lệnh chuẩn bị, sẵn sàng cơ động khi có tình huống.

Đến 15h ngày 8/10, xã Núi Thành xuất hiện 14 điểm ngập tại 19 thôn, mực nước sông Trường Giang trên báo động I. Nhiều khu dân cư ngập hơn 0,5m, lực lượng chức năng hỗ trợ đưa tài sản và người đến nơi tránh, trú an toàn.

Chiều cùng ngày, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành Nguyễn Như Công cũng đã đến các khu dân cư trũng thấp kiểm tra công tác ứng phó mưa lũ.

Hơn 200 cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, công an xã Núi Thành, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Kỳ Hà... phối hợp hỗ trợ nhân dân địa phương, đưa tài sản đến nơi cao ráo.

Ban Chỉ huy quân sự xã Núi Thành cho biết, do tình hình mưa còn phức tạp, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực, theo dõi tình hình thời tiết, sẵn sàng phối hợp công an cơ sở và lực lượng khác giúp dân di dời, sơ tán khi có yêu cầu.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Trung Bộ, trong 3 giờ qua (13h-16h ngày 8/10), trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có nơi mưa vừa đến mưa to như: Cầu Hương An 138mm, Thăng Bình 111mm, Đầu Mối hồ Phú Ninh 100mm, Bình Dương 92mm… Hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn, sông Tam Kỳ đang dao động ở dưới BĐ1. Trong 3 đến 4 giờ tới, nguy cơ xảy ra ngập úng trên các tuyến đường và khu vực thấp trũng tại 19 phường, xã trên địa bàn TP Đà Nẵng gồm: Phường Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Tam Kỳ, Bàn Thạch, Quảng Phú, Hương Trà, Điện Bàn và các xã: Thăng Bình, Thăng Trường, Thăng An, Thăng Điền, Tam Xuân, Tam Anh, Núi Thành, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Nam Phước.