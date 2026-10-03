Tiến sĩ Bùi Thu Hằng, Giám đốc Trung tâm Thông tin, Thư viện và Bảo tàng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: AI không phải là “máy trả lời đúng”. AI giỏi ở việc tóm tắt, giải thích, gợi ý, phản biện, diễn đạt, mô phỏng. Nhưng khi AI trả lời quá trơn tru, người dùng đừng vội tin mà phải đặt vấn đề, đánh giá, kiểm chứng, quyết định và chịu trách nhiệm.

Về sử dụng AI trong học tập và nghiên cứu, Tiến sĩ Bùi Thu Hằng nhấn mạnh 4 điểm cần nhớ. Thứ nhất, AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế tư duy và quá trình học tập, nghiên cứu của con người. Thứ hai, người dùng phải minh bạch, khi gặp trường hợp phải khai báo, người dùng phải cho biết AI đã được sử dụng như thế nào. Thứ ba, người dùng cần bảo vệ thông tin, không đưa dữ liệu cá nhân, dữ liệu mật, thông tin chưa công bố hoặc dữ liệu nhạy cảm vào AI công khai khi chưa được phép. Cuối cùng là tính liêm chính trong học thuật, không gian lận, không tạo nguồn giả, dữ liệu giả và người học, người sử dụng chịu trách nhiệm về sản phẩm cuối cùng.