McDonald's bị kiện vì dùng AI thao túng giá thực đơn

McDonald’s khẳng định các chủ cửa hàng nhượng quyền vẫn tự quyết định giá. Ảnh: mcdonalds.com

Đơn kiện được nộp tại tòa án liên bang ở Chicago cho rằng McDonald’s vi phạm luật chống độc quyền Mỹ khi sử dụng thuật toán được huấn luyện trên dữ liệu bán hàng không công khai để đưa ra các mức giá đề xuất. Nguyên đơn lập luận rằng các doanh nghiệp độc lập phải tự quyết định giá của mình.

Tranh cãi bắt nguồn từ quy mô dữ liệu mà hệ thống có thể tiếp cận. Theo điều tra của Reuters, công cụ định giá sử dụng thuật toán học máy để phân tích hàng triệu giao dịch mỗi ngày tại gần 14.000 nhà hàng McDonald’s, từ đó đề xuất mức giá phù hợp cho từng địa điểm.

Vấn đề pháp lý nằm ở ranh giới giữa công cụ tư vấn và cơ chế có thể làm giảm cạnh tranh giá giữa các cửa hàng được vận hành độc lập. Đơn kiện cho rằng việc chia sẻ dữ liệu và sử dụng chung thuật toán có thể khiến các bên nhượng quyền hành động giống một hệ thống phối hợp giá.

McDonald’s bác bỏ cách diễn giải này. Reuters dẫn tuyên bố của công ty: “Trí tuệ nhân tạo không quyết định giá của một chiếc Big Mac hay bất kỳ món nào khác trong thực đơn”.

McDonald’s khẳng định các chủ cửa hàng nhượng quyền vẫn tự quyết định giá và các công cụ phân tích, đề xuất giá đang được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành.

Đại diện nguyên đơn, luật sư Lark Turner nói với Reuters rằng, McDonald’s đang tận dụng kho dữ liệu lớn cùng hệ thống nhượng quyền để "móc hầu bao" người tiêu dùng.

Tranh chấp này vượt khỏi câu chuyện giá một chiếc hamburger. Những năm gần đây, nhiều vụ kiện tại Mỹ đã cáo buộc doanh nghiệp dùng thuật toán để phối hợp, điều chỉnh giá phòng khách sạn, nhà cho thuê và các loại hàng hóa khác.

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