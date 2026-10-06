Bài toán nhân lực cho phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam

Thành phố Hồ Chí Minh đứng trước yêu cầu chuyển từ khai thác các lợi thế sẵn có sang tạo dựng những lợi thế phát triển mới. Trong không gian phát triển sau hợp nhất, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo không chỉ là lĩnh vực hỗ trợ mà giữ vai trò trực tiếp nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cho thành phố.