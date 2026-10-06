Bài toán nhân lực cho phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam
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Ngày 6/10/2026, tại Hà Nội, Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam”, với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu cùng các nhà khoa học, chuyên gia trong lĩnh vực điện hạt nhân và các lĩnh vực liên quan.
Nguồn Công Thương: https://media.congthuong.vn/bai-toan-nhan-luc-cho-phat-trien-dien-hat-nhan-tai-viet-nam-475868.media