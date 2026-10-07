Ả Rập Xê-út tăng tốc đưa dầu ra Biển Đỏ

Đường ống Đông - Tây của Ả Rập Xê-út đã vận chuyển 5,8 triệu thùng dầu thô tính đến sáng thứ Ba, Bộ trưởng Năng lượng, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết. Điều này giúp bổ sung thêm dầu cho tuyến xuất khẩu qua Biển Đỏ trong bối cảnh các nhà khai thác vùng Vịnh tiếp tục tìm cách né tránh eo biển Hormuz.

Đường ống này vận chuyển dầu thô xuyên Ả Rập Xê-út tới Yanbu trên bờ Biển Đỏ. Sau khi chiến tranh Iran làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu thông thường qua Hormuz, Riyadh đã duy trì lượng dầu vận chuyển qua hệ thống này ở mức khoảng 4 triệu thùng/ngày.

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã khiến đường ống bị đóng cửa trong tháng 9 và làm đình trệ hoạt động bốc dầu thô tại Yanbu. Aramco đã khởi động lại đường ống vào ngày 22/9, ban đầu với công suất thấp hơn, sau đó hoạt động bốc dầu thô tại Yanbu cũng được nối lại.

Ả Rập Xê-út rất cần tuyến đường này. Standard Chartered ước tính xuất khẩu dầu thô của Ả Rập Xê-út đã phục hồi lên khoảng 6,9 triệu thùng/ngày trong tháng 9, từ mức chỉ 2,45 triệu thùng/ngày trong tháng 8. Phần lớn mức phục hồi này đến từ sự kết hợp giữa lượng dầu vận chuyển qua đường ống Đông - Tây và việc gia tăng vận chuyển dầu bằng tàu qua eo biển Hormuz.

Standard Chartered ước tính xuất khẩu dầu thô và condensate của các nước vùng Vịnh, không tính Iran, đạt khoảng 16,5 triệu thùng/ngày trong tháng 9, gần mức trước khi xảy ra xung đột. Tuy nhiên, chỉ khoảng 60% lượng dầu đi qua Hormuz, so với 83% trước đây.

Phần còn lại được vận chuyển thông qua các đường ống tránh Hormuz, các cảng thay thế và mạng lưới chuyển tải từ tàu sang tàu ngày càng phức tạp. Cước vận tải và phí bảo hiểm rủi ro chiến tranh vẫn ở mức cao, đội tàu chở dầu phải hoạt động với công suất căng thẳng, trong khi một số hành trình hiện kéo dài đáng kể so với trước đây.

Tuy nhiên, Yanbu cũng đối mặt với những rủi ro an ninh riêng.

Lực lượng Houthi đã đe dọa các hoạt động vận tải biển có liên quan đến Ả Rập Xê-út trên Biển Đỏ và tuyên bố đã tấn công một cơ sở của Aramco tại Riyadh vào cuối tuần vừa qua. Các quan chức Ả Rập Xê-út bác bỏ tuyên bố này, trong khi một nguồn tin của Reuters cho biết hôm thứ Hai rằng hoạt động vận chuyển dầu qua đường ống Đông - Tây không bị gián đoạn.