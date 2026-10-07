Mỹ yêu cầu Iran giảm năng lực làm giàu uranium để chấm dứt xung đột

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Nguồn: Getty Images)

Hãng tin Reuters dẫn lời ông Vance cho hay, bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Iran thực sự giảm năng lực hạt nhân, thay vì chỉ đưa ra các cam kết.

Trong những tuần gần đây, Mỹ và Iran đã trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz, tuyến đường quan trọng đối với vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất mới nhất của Tehran và cảnh báo các hoạt động quân sự có thể được tăng cường sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11, trong khi ông Vance khẳng định Washington vẫn để ngỏ khả năng đạt thỏa thuận.

Ông Vance cho biết, Washington đang đàm phán với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi, song chưa rõ hai quan chức này có thực quyền đến đâu. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho rằng, các quan chức Mỹ hiểu rõ họ đang đàm phán với ai và cách thức ra quyết định của Iran, đồng thời cho rằng, vấn đề nằm ở những lập trường và tín hiệu trái chiều từ phía Mỹ.

Phó Tổng thống Vance cũng bác bỏ lo ngại về tình trạng thiếu đạn dược quan trọng của Mỹ, đồng thời cho rằng, lực lượng Iran đôi khi có thể tấn công các tàu thương mại tại eo biển Hormuz nhưng nhìn chung không thể ngăn chặn hoạt động vận chuyển năng lượng qua tuyến đường này.

Theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO), cuộc xung đột khiến Washington tiêu tốn khoảng 3 tỷ USD mỗi tháng. Vấn đề này cũng đang tác động đến cuộc vận động tranh cử trước cuộc bầu cử Quốc hội tháng 11, trong bối cảnh giá năng lượng tăng gây sức ép đối với các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại một số bang có cuộc đua sít sao.

Phát biểu của ông Vance được đưa ra sau khi Tổng thống Pezeshkian tuyên bố, đàm phán với Mỹ hiện “không còn ý nghĩa”, đồng thời cáo buộc Washington lợi dụng sức ép và hành động quân sự sau các cuộc thương lượng. Vấn đề làm giàu uranium tiếp tục là một trong những trở ngại đối với nỗ lực chấm dứt xung đột Mỹ-Iran.