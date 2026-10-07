Tội ác kinh hoàng của gia tộc lừa đảo tại Myanmar

Các thiết bị điện công suất lớn phục vụ việc lừa đảo trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Tập thứ hai của loạt phim tài liệu mang tên "Sự sụp đổ của các đường dây lừa đảo viễn thông có trụ sở tại Myanmar" trình chiếu trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đã tập trung vào chiến dịch truy quét xuyên biên giới của Trung Quốc nhắm vào các băng nhóm tội phạm hoạt động tại miền Bắc Myanmar.

Theo bộ phim tài liệu, khoảng 15 năm trước, gia tộc họ Wei nổi lên thành một thế lực đáng gờm ở miền Bắc Myanmar, sau khi nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng.

Ông Wei Chaoren thuộc gia tộc này từng là nghị sĩ tại Quốc hội Myanmar, trong khi người em trai là Wei Huairen nắm giữ quyền lực quân sự.

Theo CCTV, gia tộc này là bên tiên phong sử dụng các nhóm vũ trang tư nhân để áp đặt kiểm soát bằng bạo lực đối với những khu vực tập trung hoạt động lừa đảo viễn thông.

Để duy trì quyền kiểm soát của gia tộc họ Wei tại Kokang, Wei Huairen đã bồi dưỡng người cháu trai Chen Dawei trở thành nhân vật chủ chốt thuộc thế hệ thứ hai của gia tộc. Chen Dawei đã tìm cách thắt chặt quan hệ với giới tài phiệt đứng sau các khu phức hợp lừa đảo bằng cách kết nghĩa anh em với họ. Để tăng thêm phần trang trọng cho nghi thức kết nghĩa và thể hiện quyết tâm trung thành, Chen Dawei thậm chí ra lệnh cho cấp dưới tìm ngẫu nhiên một người lạ để làm vật hiến tế trong nghi lễ.

"Người lạ" kém may mắn bị nhắm đến khi đó đang chịu cảnh biệt giam trong buồng giam nhỏ do không tuân thủ nội quy của trại lừa đảo, và rốt cuộc đã bị chọn ngẫu nhiên để trở thành nạn nhân.

Trong một vụ việc khác, do bất bình vì mâu thuẫn trước đó với một nhà tài phiệt thuộc khu trại lừa đảo do gia đình khác điều hành, Chen Dawei đã ra lệnh cho cấp dưới bắt giữ nhân viên của người này ngay trên đường phố vào nửa cuối năm 2022. Một tháng sau, Chen chỉ đạo cấp dưới đưa nạn nhân đến nơi hành quyết. Ông Huang Yuanfeng – Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự thuộc Công an thành phố Nam An (Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc) – cho biết nạn nhân nhân bị trúng bảy phát đạn vào hộp sọ. Thi thể được tìm thấy trong tư thế quỳ, úp mặt xuống đất và hai tay bị trói ra sau lưng.

Bộ phim tài liệu có tựa đề "Sự sụp đổ của các đường dây lừa đảo viễn thông có trụ sở tại Myanmar" được phát sóng trên CCTV từ ngày 5-7/10. Loạt phim tài liệu gồm ba tập này mang đến cái nhìn chưa từng có về thực trạng kinh hoàng của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến tại Myanmar.

Vào tháng 2, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (SPP) Trung Quốc - ông Miêu Sinh Minh (Miao Shengming) đã thông báo kết quả của các cơ quan công tố nước này trong việc trấn áp các tội phạm nghiêm trọng, bao gồm cả tội phạm viễn thông và lừa đảo trực tuyến.

Ông Miêu Sinh Minh cho biết kể từ khi phát động chiến dịch đặc biệt năm 2023 nhắm vào tội phạm lừa đảo viễn thông liên quan đến miền Bắc Myanmar, các cơ quan kiểm sát Trung Quốc đã phê chuẩn việc bắt giữ 48.000 nghi phạm bị hồi hương theo từng đợt, chủ yếu liên quan đến các nhóm tội phạm thuộc "Tứ đại gia tộc" ở Kokang, miền Bắc Myanmar và đã khởi tố 47.000 người. Trong số đó, 16 thành viên của các băng nhóm tội phạm gia tộc họ Minh (Ming) và gia tộc họ Bạch (Bai) đã bị kết án tử hình theo luật.

Cũng trong tháng 2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cho biết nước này đã tích cực hợp tác với Myanmar và các nước khác trong việc chống lại tội phạm lừa đảo viễn thông và trực tuyến xuyên biên giới . Những nỗ lực này đã đạt được kết quả tốt.

Giới chuyên gia nhận định hoạt động chống tội phạm lừa đảo qua mạng viễn thông là quá trình dài hạn và đòi hỏi sự linh hoạt, chuyển từ nỗ lực chống lại các hình thức lừa đảo truyền thống sang trọng tâm triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia. Các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI) đang thúc đẩy hình thức tội phạm mới. Trong khi đó, lừa đảo viễn thông làm suy yếu lòng tin và gây mất ổn định khu vực. Trước tình hình này, hợp tác giữa các nước láng giềng và khu vực đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống lại các tội phạm xuyên biên giới.