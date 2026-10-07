Nhà lãnh đạo Kim Jong Un gửi thông điệp gì trong thư chúc mừng sinh nhật Tổng thống Putin?

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (bên phải) chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin khi ông đến Bình Nhưỡng, ngày 19-6-2024

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), trong bức thư được công bố ngày 7-10, ông Kim Jong Un bày tỏ vui mừng về tình bạn với Tổng thống Putin và việc hai bên mở ra chương mới trong quan hệ song phương.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và liên minh với Nga là chính sách kiên định của Bình Nhưỡng, đồng thời cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác giữa hai nước.

“Tôi tái khẳng định sự ủng hộ không thay đổi dành cho ngài và Liên bang Nga”, ông Kim Jong Un viết, đồng thời bày tỏ tin tưởng Nga sẽ giành chiến thắng trong điều ông mô tả là “cuộc chiến chính nghĩa thiêng liêng”.

Quan hệ giữa Matxcơva và Bình Nhưỡng được tăng cường đáng kể kể từ khi hai nước ký Hiệp ước Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 6-2024.

Văn kiện có điều khoản phòng thủ chung và tạo cơ sở cho hợp tác quân sự sâu rộng hơn.

Thông điệp được công bố giữa lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận định Bình Nhưỡng có thể triển khai thêm quân tới Nga.

Tuy nhiên, phía Ukraine chưa công bố bằng chứng cụ thể về quy mô hoặc thời điểm của đợt triển khai.

Quan hệ giữa Seoul và Kiev gần đây cũng xuất hiện căng thẳng sau khi ông Zelensky công khai việc hai binh sĩ Triều Tiên bị bắt đã được chuyển cho Hàn Quốc.

Seoul cho rằng hoạt động này lẽ ra phải được giữ bí mật. Hàn Quốc đến nay chưa cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine, viện dẫn quy định trong nước về hỗ trợ quân sự cho quốc gia đang có chiến tranh.

Theo CNA