Nga mở đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào cơ sở lắp ráp tên lửa và tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine

Lực lượng cứu hộ Ukraine dọn dẹp mảnh vỡ tại hiện trường vụ tấn công tên lửa của Nga ở Pryluky vào ngày 7/10. (Nguồn: Telegram)

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 311 máy bay không người lái (UAV) Ukraine trong đêm 6/10. Theo Moscow, các UAV bị phá hủy trên bầu trời 15 tỉnh của Nga, vùng Perm, Crimea, cũng như trên Biển Đen và Biển Azov.

Tại các tỉnh Belgorod giáp Ukraine, khu vực Donetsk do Nga kiểm soát và tỉnh Voronezh, Nga ghi nhận các trường hợp thương vong và thiệt hại cơ sở hạ tầng.

Bộ này cho biết thêm, Nga cũng đã tiến hành một cuộc “tấn công quy mô lớn” nhằm vào các cơ sở thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng Ukraine tại Kiev và các tỉnh Kiev, Chernigov, Kirovograd, Dnepropetrovsk, Poltava, Kharkov và Odessa.

Theo đó, các mục tiêu bị tấn công gồm một cơ sở công nghiệp tại Kiev, nơi lắp ráp và lưu trữ tên lửa hành trình FP-5 Flamingo, tên lửa chiến thuật FP-9 và các linh kiện; nhà máy sửa chữa tàu Danube tại cảng Izmail; cơ sở sản xuất linh kiện tên lửa FP-5 tại Chernigov; nhà máy Yuzhmash tại Dnepropetrovsk và cơ sở Avtokraz tại Kremenchuk, nơi sản xuất khung gầm chuyên dụng cho các bệ phóng FP-5.

Nga cũng cho biết đã tấn công các cơ sở sản xuất tên lửa và UAV tại Kharkov.

Ngoài ra, Moscow xác nhận đã tấn công một tàu chở hàng tại cảng Odessa mà nước này cho là đang vận chuyển hàng hóa quân sự và hàng hóa lưỡng dụng phục vụ quân đội Ukraine.

Về phía Ukraine, chính quyền quân sự thành phố Kiev cho biết, thủ đô của quốc gia Đông Âu đã bị Nga tấn công bằng tên lửa đạn đạo trong đêm, gây thiệt hại tại 2 quận và 2 người thiệt mạng.

Tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Chernigov và Poltava đều ghi nhận các trường hợp thương vong và thiệt hại cơ sở vật chất. Tại thành phố Zaporizhzhia, Thống đốc Mykhailo Semikin cho biết, một cơ sở hạ tầng giao thông bị tấn công. Theo ông, một số tuyến đường có thể tạm thời bị hạn chế lưu thông do hậu quả của cuộc tấn công.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin, các cuộc tấn công nhằm vào nước này trong đêm bao gồm khoảng 70 tên lửa, trong đó có nhiều tên lửa đạn đạo, cùng các UAV Shahed. Ông cho rằng, một trong những mục tiêu chính của Nga là cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, đồng thời nhận định tên lửa đạn đạo tiếp tục là thách thức lớn nhất đối với hệ thống phòng không nước này.

Theo Không quân Ukraine, lực lượng phòng không đã bắn hạ 117 trong tổng số 130 UAV tấn công và đánh chặn 44 tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình được Nga phóng trong đêm, song không cho biết tổng số tên lửa được sử dụng.