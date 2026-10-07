Cháu trai Dolly Parton bị cáo buộc có lời lẽ thô tục

Bryan Seaver - cháu trai kiêm cựu trưởng bộ phận an ninh của Dolly Parton được cho là đã gửi một loạt email với nội dung tục tĩu, công kích gay gắt trong cuộc tranh chấp liên quan đến vấn đề an ninh tại các cơ sở kinh doanh của nữ ca sĩ chỉ vài ngày trước khi bà qua đời.

Theo các tài liệu tòa án do Page Six thu thập, chuỗi email có tiêu đề “Fwd: Letter from Dolly” được chuyển tiếp giữa các thành viên trong ê-kíp của Dolly Parton trước khi Bryan Seaver gửi một phản hồi chứa nhiều lời lẽ thô tục. Nội dung email đã bị bôi đen đáng kể.

Cố ca sĩ Dolly Parton và cháu trai kiêm cựu trưởng bộ phận an ninh - Bryan Seaver.

“Chào Billy. Đã nhận được tin nhắn. Nếu anh nghĩ ngôn từ gay gắt của tôi là quá sức đối với anh hoặc những nhà cung cấp đang làm việc tệ hại của anh, thì cứ chờ đến khi luật sư của tôi bắt đầu xử lý anh”, Seaver được cho là viết trong email gửi ngày 21/8, tức 4 ngày trước khi Dolly Parton qua đời.

Hiện chưa rõ “Billy” được nhắc đến trong email là ai. Chuỗi thư có sự xuất hiện của Danny Nozell - quản lý lâu năm của Dolly Parton cùng một số nhân viên của nữ ca sĩ và nhân sự thuộc Squadron Augmented Protection Services (SAPS) - công ty an ninh của Seaver.

Trong email, Seaver được cho là tiếp tục sử dụng nhiều lời lẽ tục tĩu. “Hãy bắt đầu đi, đồ thất bại khốn kiếp. Tại sao phía anh liên tục làm hỏng dự án này và luôn chậm hơn mọi thứ?”, nội dung email viết.

Ở một đoạn khác, Seaver được cho là tiếp tục thách thức đối phương bằng những lời lẽ gay gắt, đồng thời đề nghị đưa tranh chấp ra pháp lý. Cuối email, ông được cho là viết một câu chửi thề trực tiếp nhằm vào người nhận.

Page Six chưa thể xác nhận liệu Seaver có đang phản hồi trực tiếp một lá thư do Dolly Parton gửi hay không, bởi phần lớn nội dung chuỗi email đã bị bôi đen.

Cuộc trao đổi được cho là bắt nguồn từ tranh chấp về vấn đề an ninh tại các bất động sản của Dolly Parton ở Nashville. Trong một email khác gửi cho người tên “Bill”, Seaver cáo buộc công ty an ninh Titan được thuê bất chấp đề nghị của ông và Dolly Parton, đã “hoàn toàn làm hỏng nhiệm vụ” và để một nhân viên bị hành hung tại khách sạn.

Cuộc trao đổi được cho là bắt nguồn từ tranh chấp về vấn đề an ninh tại các bất động sản của Dolly Parton ở Nashville.

Thông tin này xuất hiện không lâu sau khi Page Six đưa tin Seaver bị cáo buộc đe dọa và quấy rối nhân viên tại khách sạn SongTeller và bảo tàng Dolly’s Life of Many Colors ở trung tâm Nashville. Theo đơn kiện, những người bị nhắm đến là nhân viên của She’s Alive, LLC, đối tác kinh doanh của Dollywood và đơn vị quản lý các tài sản, hoạt động kinh doanh của Dolly Parton.

Đơn kiện cũng cáo buộc Seaver gửi tin nhắn cho Danny Nozell về việc “can thiệp vào hoạt động của Dollywood” chỉ 6 ngày trước khi Dolly Parton qua đời. Trước đó, Nozell đã sa thải Seaver khỏi vị trí trưởng bộ phận an ninh và xin lệnh cấm tiếp xúc đối với ông.

Theo hồ sơ tòa án, Nozell lo ngại những tin nhắn mang tính đe dọa từ Seaver đến mức nhân viên công ty quản lý của ông không còn dám đến văn phòng. Seaver cũng bị cáo buộc nhắc đến kinh nghiệm làm việc với tư cách nhà thầu quân sự, khả năng tiếp cận vũ khí và năng lực sử dụng bạo lực để gây sức ép đòi tiền.

Một số tin nhắn khác được cho là có nội dung đe dọa sẽ đưa các vấn đề lên Billboard và công khai thông tin liên quan đến những đối tác kinh doanh của Dollywood. Phía quản lý mô tả hành động của Seaver là “mối đe dọa trực tiếp nhằm phá hoại một mối quan hệ kinh doanh cốt lõi và sử dụng việc công khai thông tin như một thứ vũ khí”.

Tuần trước, Seaver đề nghị thẩm phán hoãn phiên điều trần về lệnh cấm tiếp xúc để có thêm thời gian thuê luật sư. Tuy nhiên, trong hồ sơ được She’s Alive, LLC đệ trình hôm thứ ba, công ty này đề nghị tòa không cho Seaver thêm thời gian và chuyển lệnh cấm tạm thời thành một lệnh tạm thời có hiệu lực lâu hơn đối với ông cùng công ty an ninh.

Gia đình Dolly Parton xảy ra những ồn ào sau khi cố ca sĩ qua đời.

Trước đó, Seaver bị sa thải là bất ngờ và không có lời giải thích. Ông nói với TMZ rằng những tin nhắn của mình không phải lời đe dọa và phần lớn nội dung ông vẫn giữ nguyên quan điểm. Seaver cho biết ông chỉ đang nói chuyện thẳng thắn với Danny Nozell trong không gian riêng tư, đồng thời mô tả những tin nhắn này là cuộc trò chuyện đầy tức giận giữa hai người đang cùng trải qua giai đoạn đau buồn.

Đáng chú ý, chính Seaver là người thông báo tin Dolly Parton qua đời tới công chúng sau khi nữ ca sĩ, nhà sáng lập Imagination Library trút hơi thở cuối cùng vào ngày 25/8 ở tuổi 80. Dolly Parton được cho là đã âm thầm chiến đấu với bệnh ung thư trước khi qua đời và để lại khối tài sản ước tính khoảng 450 triệu USD.

Page Six cho biết đã liên hệ Seaver, SAPS và She’s Alive, LLC để xin phản hồi nhưng chưa nhận được câu trả lời.