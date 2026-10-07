Israel tưởng niệm 3 năm vụ tấn công ngày 7/10

Tổng thống Israel Isaac Herzog và Đệ nhất phu nhân Michal Herzog đã thắp nến tưởng niệm tại Dinh Tổng thống, mở đầu các hoạt động tưởng niệm trong ngày. Ảnh: GPO

Các hoạt động tưởng niệm bắt đầu lúc 6 giờ 29 phút sáng, thời điểm vụ tấn công của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 7/10/2023 bắt đầu.

Tại Jerusalem, Tổng thống Israel Isaac Herzog và Đệ nhất phu nhân Michal Herzog đã thắp nến tưởng niệm tại Dinh Tổng thống, mở đầu các hoạt động tưởng niệm trong ngày.

Tại miền Nam Israel, những người sống sót và thân nhân các nạn nhân tập trung tại khu vực Kibbutz Re’im, nơi diễn ra lễ hội âm nhạc Nova vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Đây là một trong những địa điểm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong ngày 7/10/2023. Theo các số liệu được công bố tại Israel, khoảng 1.200 người đã thiệt mạng và 251 người bị bắt làm con tin trong vụ tấn công ngày 7/10/2023.

Riêng tại khu vực lễ hội Nova, 378 người thiệt mạng và 44 người bị đưa tới Dải Gaza. Trong ngày 7/10 năm nay, nhiều thành phố và địa phương trên toàn Israel tổ chức các lễ tưởng niệm, trong đó một số nơi treo cờ rủ.

Vào buổi trưa, Hội đồng 7/10, tổ chức gồm những người sống sót và thân nhân các nạn nhân, kêu gọi tổ chức một phút mặc niệm trên toàn quốc. Lễ tưởng niệm lớn do những người sống sót và gia đình các nạn nhân tổ chức dự kiến diễn ra lúc 21 giờ 15 tại Công viên Yarkon ở Tel Aviv, do tổ chức Kumu đứng ra thực hiện.

Lực lượng Cảnh sát Israel cũng tổ chức các hoạt động tưởng niệm những nhân viên thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ngày 7/10/2023. Lễ tưởng niệm trung tâm được tổ chức tại đồn cảnh sát ở thành phố Sderot, một trong những địa điểm xảy ra giao tranh ác liệt trong ngày đầu tiên của cuộc xung đột.

Theo cảnh sát Israel, 20 cảnh sát đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại đồn này, trong khi nhiều nhân viên khác thiệt mạng tại các địa điểm khác ở miền Nam. Tại Tel Aviv, một số nhóm biểu tình phản đối chính phủ đã tổ chức phút mặc niệm trên tuyến đường Ayalon để tưởng nhớ những người thiệt mạng ngày 7/10/2023 và trong cuộc xung đột sau đó.

Một số nhà hoạt động cũng nhuộm đỏ đài phun nước nổi tiếng tại quảng trường Dizengoff nhằm đánh dấu 3 năm kể từ vụ tấn công. Các hoạt động tưởng niệm năm nay diễn ra trong nhiều hình thức khác nhau, với sự tham gia của các gia đình có người thiệt mạng, những người sống sót, các lực lượng an ninh và chính quyền địa phương.

Trước đó, các lễ tưởng niệm chính thức cấp nhà nước đã được tổ chức hôm 5/10 theo ngày tưởng niệm vụ 7/10 được Chính phủ Israel xác định theo lịch Do Thái. Các cộng đồng Do Thái tại nhiều nước trên thế giới cũng dự kiến tổ chức các hoạt động tưởng niệm trong ngày 7/10. Trong khi đó, một số tổ chức phản đối Israel ở nước ngoài đã lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình và tuần hành nhân dịp này.