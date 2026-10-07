Giá dầu tăng do bão tại Mỹ và các cuộc tấn công của Houthi đe dọa nguồn cung

Một cơ sở lọc dầu ở New York và New Jersey, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá dầu tăng trong phiên chiều 7/10 tại châu Á, khi thị trường bị giằng co giữa những lo ngại về tác động của cơn bão đang tiến về các khu vực sản xuất dầu của Mỹ cùng với các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen nhắm vào Saudi Arabia và sự gia tăng nguồn cung dầu thô từ Trung Đông.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 81 xu Mỹ (tương đương 0,8%) lên 101,39 USD/thùng vào lúc 0635 GMT (13 giờ 35 phút theo giờ Việt Nam). Giá dầu thô ngọt nhẹ (WTI) của Mỹ tăng 61 xu Mỹ (tương đương 0,7%) lên 90,05 USD/thùng.

Các chuyên gia dự báo thời tiết của Mỹ ngày 6/10 cho biết một cơn bão đang hình thành ở Vịnh Mexico sẽ mạnh lên thành cơn bão Đại Tây Dương đầu tiên của năm 2026 trong vòng hai ngày tới và có khả năng ảnh hưởng đến các cơ sở sản xuất dầu khí. Các khu vực ngoài khơi thuộc Vịnh Mexico nằm trên đường đi của bão hiện đóng góp 15% sản lượng dầu thô và 5% sản lượng khí đốt tự nhiên của nước này.

Trong khi đó, các nguồn tin thị trường cũng trong ngày 6/10 dựa trên dữ liệu từ Viện Dầu khí Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của Mỹ đã giảm 2,09 triệu thùng trong tuần kết thúc vào ngày 2/10.

Bên cạnh đó, rủi ro nguồn cung vẫn hiện hữu trong bối cảnh các vụ tấn công tại Trung Đông tiếp diễn. Cơ quan hàng không Saudi Arabia cho biết các sân bay tại Jazan và Najran đã trở thành mục tiêu của hai cuộc tấn công vào tối 5/10, trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa nước này và lực lượng Houthi.

Mặt khác, nguồn cung dầu thô từ Trung Đông đang dần phục hồi. Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, cho biết lưu lượng vận chuyển qua đường ống Đông-Tây của nước này đã đạt mức 5,8 triệu thùng/ngày.

Còn theo người đứng đầu công ty kinh doanh dầu mỏ độc lập lớn nhất thế giới Vitol, các tàu chở dầu đã vận chuyển khoảng 12 triệu thùng dầu thô và 2 triệu thùng sản phẩm dầu tinh chế rời khỏi Trung Đông trong khoảng 7-10 ngày qua.