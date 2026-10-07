Các 'ông lớn' dầu khí vùng Vịnh tìm đường thoát khỏi điểm nghẽn Hormuz

Lãnh đạo cấp cao của một số tập đoàn dầu khí lớn nhất vùng Vịnh kêu gọi đầu tư từ bên ngoài vào các tuyến vận chuyển mới nhằm né tránh eo biển Hormuz, đồng thời xây dựng và mở rộng năng lực lưu trữ dầu thô và nhiên liệu bên ngoài khu vực.

"Dù Ả Rập Xê-út có đủ năng lực và tự tin, đồng thời các hệ thống của chúng tôi vẫn đang ứng phó được, nhưng không quốc gia nào nên phải đối mặt với tình trạng này một mình", Tổng giám đốc Saudi Aramco, ông Amin Nasser, mới đây phát biểu tại Diễn đàn Energy Intelligence 2026 ở London.

"Mỗi cuộc tấn công đều kéo theo một cái giá trên toàn cầu: an ninh năng lượng suy yếu, thị trường gián đoạn nghiêm trọng hơn, tính mạng và sinh kế của người dân bị đe dọa", ông Nasser nói.

"Đó là lý do cơ sở hạ tầng dầu khí không phải là một khoản chi phí cần được giảm thiểu hoặc né tránh; đây là nhu cầu mang tính tập thể đối với cả các nhà sản xuất và người tiêu dùng".

Về phần mình, Kuwait đang thảo luận với các đối tác châu Âu về việc lưu trữ thêm các sản phẩm dầu mỏ tinh chế gần người tiêu dùng tại châu Âu, Tổng giám đốc Công ty Dầu khí Kuwait (KPC), Sheikh Nawaf Saud Al-Sabah, cho biết tại cùng sự kiện.

"Chúng tôi muốn ở vị thế có thể cung cấp các sản phẩm chưng cất cho các bạn, và các bạn cũng cần thực hiện những khoản đầu tư về logistics cần thiết để chúng tôi có thể lưu trữ sản phẩm", Sheikh Al-Sabah nói thêm.

Kể từ khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2 và Iran tìm cách đóng cửa eo biển Hormuz, các nhà khai thác dầu vùng Vịnh đã khẩn trương tìm cách đưa nguồn cung ra khỏi khu vực thông qua các tuyến thay thế. Các nước này cũng bắt đầu sử dụng những phương thức sáng tạo để vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, trong đó có việc dùng các tàu chở dầu nhỏ hơn để trung chuyển dầu thô ở bên ngoài eo biển, ngoài khơi Fujairah hoặc Oman, sau đó chuyển sang các tàu chở dầu cỡ lớn để vận chuyển tới người mua cuối cùng.

Nhằm ứng phó với tình hình, Ả Rập Xê-út đã nhanh chóng chuyển phần lớn dòng dầu thô sang Biển Đỏ thông qua đường ống Đông - Tây. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng này đã bị tấn công bằng máy bay không người lái vào tháng trước và phải ngừng hoạt động trong hai tuần để sửa chữa các trạm bơm bị hư hại.

Trong khi đó, Kuwait cũng đang đẩy mạnh nỗ lực thiết lập các cơ sở lưu trữ dầu bên ngoài khu vực. Iraq, một nhà khai thác dầu lớn khác ở vùng Vịnh, đang cân nhắc khôi phục một đường ống cũ đã ngừng hoạt động để vận chuyển dầu thô từ các mỏ dầu của Iraq tới bờ biển Địa Trung Hải của Syria, tránh được eo biển Hormuz.