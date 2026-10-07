Mỹ khuyến cáo công dân rời Nga 'ngay lập tức'

Theo Newsweek, Đại sứ quán Mỹ tại Nga đang theo dõi các thông tin báo chí về một trường hợp tử vong bị nghi do bệnh dịch hạch thể phổi (pneumonic plague), cùng với các biện pháp đóng cửa bệnh viện và cách ly có thể liên quan tại khu vực Irkutsk.

Trong tuyên bố hôm 6/10, Đại sứ quán Mỹ không đưa ra cảnh báo du lịch mới, cũng không thay đổi khuyến cáo hiện tại của Bộ Ngoại giao Mỹ ở cấp độ 4, trong đó yêu cầu công dân Mỹ không đến Nga vì bất kỳ lý do gì. Khuyến cáo này được ban hành ngày 29/12/2025.

“Chính phủ Mỹ có khả năng hạn chế trong việc hỗ trợ công dân Mỹ tại Nga, đặc biệt là bên ngoài Moskva. Khuyến cáo du lịch cấp độ 4 (không đi du lịch) đối với Nga của Bộ Ngoại giao vẫn có hiệu lực và nêu rõ rằng công dân Mỹ đang ở Nga nên rời đi ngay lập tức. Công dân Mỹ dự định đến Nga một lần nữa được khuyến cáo mạnh mẽ không nên đi”, tuyên bố nêu.

(Ảnh minh họa)

WHO nói chưa ghi nhận ca dịch hạch tại Irkutsk

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết chính quyền Nga đã thông báo rằng chưa có trường hợp dịch hạch nào được ghi nhận tại Irkutsk. Tính tới ngày 6/10, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của một nữ nhân viên phòng thí nghiệm vẫn chưa được xác nhận.

Vụ việc thu hút sự chú ý quốc tế sau khi các thông tin ban đầu trên truyền thông liên hệ cái chết của Daria Shipilova với bệnh dịch hạch thể phổi - một dạng dịch hạch ảnh hưởng đến phổi và có thể lây lan qua các hạt phát tán trong đường hô hấp.

WHO cho biết, dịch hạch thể phổi có thể gây tử vong trong vòng 18-24 giờ sau khi xuất hiện triệu chứng nếu không được điều trị. Tuy nhiên, các loại kháng sinh thông thường có thể điều trị hiệu quả bệnh này nếu được sử dụng sớm.

Mặc dù vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn, đánh giá ban đầu của WHO cho rằng nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng ở Irkutsk ở mức “trung bình đến thấp”, ở Nga nói chung là thấp và tại khu vực châu Âu thuộc WHO là rất thấp. WHO cho biết đánh giá này có thể thay đổi khi có thêm thông tin.