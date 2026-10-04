65 năm giữa lằn ranh sinh tử

Vì bình yên cuộc sống

Ngày 4/10/1961, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh số 53/LCT công bố “Pháp lệnh quy định việc quản lý của Nhà nước đối với công tác PCCC”. Từ đó, Đội Cảnh sát PCCC thuộc Ty Công an Hà Tĩnh đã ra đời.

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Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC những ngày đầu thành lập. Ảnh tư liệu.

Đến ngày 23/12/1963, Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh được thành lập với quân số 25 cán bộ, chiến sĩ (CBCS), trang bị 2 xe, 2 máy bơm chữa cháy và một số phương tiện, thiết bị khác. Mặc dù vừa mới ra đời, nhân lực còn ít, phương tiện thiếu thốn song giai đoạn chiến tranh chống đế quốc Mỹ (1961-1975), lực lượng PCCC luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại gian khổ, chiến đấu anh dũng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Năm 1976, thực hiện Nghị quyết Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa V nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được hợp nhất. Trên cơ sở đó, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Nghệ Tĩnh được thành lập. Trong thời gian từ năm 1976-1991, lực lượng PCCC bảo vệ thành quả cách mạng, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến tháng 8/1991, tỉnh Hà Tĩnh được chia tách từ tỉnh Nghệ Tĩnh. Ngày 1/9/1991, Phòng Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Hà Tĩnh được tái lập. Trong giai đoạn khó khăn, vất vả song với tinh thần dám nghĩ, dám làm, CBCS nỗ lực vượt qua khó khăn; vừa củng cố đơn vị, vừa ra sức phấn đấu rèn luyện nhằm đáp ứng yêu cầu của địa phương.

Nhà ở, nhà làm việc và hội trường Phòng Cảnh sát PCCC Công an Hà Tĩnh tại số 4, đường Phan Đình Phùng (TX Hà Tĩnh - nay là phường Thành Sen) sau khi tách từ Phòng Cảnh sát PCCC Công an Nghệ Tĩnh năm 1991 (Ảnh tư liệu).

Qua nhiều chặng đường lịch sử, cùng với sự phát triển của tỉnh nhà và sự lớn mạnh của lực lượng Công an nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh không ngừng được củng cố, kiện toàn. Đến nay, các thế hệ CBCS kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ luật, trách nhiệm, dũng cảm, mưu trí. Với tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, các CBCS không ngại hiểm nguy, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, quyết tâm bảo vệ tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Trải qua 65 năm xây dựng và phát triển, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra các chủ trương, giải pháp, từng bước hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức chỉ đạo có hiệu quả công tác PCCC&CNCH.

Hiện trường cứu nạn cứu hộ trong vụ sập sảnh Khách sạn Sailing Tower năm 2011 (Ảnh tư liệu).

Những năm gần đây, yêu cầu đối với công tác PCCC&CNCH ngày càng cao. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động đổi mới phương pháp công tác, nâng cao chất lượng nghiệp vụ, tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ; chú trọng huấn luyện, diễn tập; nâng cao khả năng chỉ huy, điều hành và phối hợp xử lý các tình huống phức tạp. Cùng với đó, chú trọng xây dựng thế trận toàn dân PCCC; phát huy vai trò của chính quyền cơ sở, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, CNCH.

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Cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh) tham gia chữa cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và Thương mại Hào Quang (phường Thành Sen) vào tháng 4/2026.

Nỗ lực lớn, quyết tâm cao, trong 65 năm qua, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhiều năm là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Công an; được Chính phủ, UBND tỉnh và Công an tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Công tác PCCC&CNCH được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Vì vậy, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã từng bước chính quy, chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bối cảnh đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng, quả cảm trong thời bình; sẵn sàng chiến đấu vì bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Thượng úy Lương Thế Hảo (người đứng ngoài cùng bên phải) tham gia đội tuyển Bộ Công an Việt Nam thi đấu tại cuộc thi “Lính cứu hỏa xuất sắc” tổ chức tại Cộng hòa Belarus và đạt giải Nhì toàn đoàn vào tháng 9/2026.

Là lính mới trong lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhưng cánh tay Thượng úy Lương Thế Hảo (SN 1996, Đội Chữa cháy và CNCH Vũng Áng) đã xuất hiện dày những vết sẹo. Đây là dấu tích sau nhiều lần anh ở giữa lằn ranh sinh tử. Với Thượng úy Hảo, pha giải cứu nghẹt thở nhất phải kể đến vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường tránh quốc lộ 1, đoạn qua phường Vũng Áng vào ngày 12/1/2026. Vừa đến hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH bàng hoàng khi xe ô tô con biến dạng nghiêm trọng, bên trong còn 4 nạn nhân bị thương nặng. Nguy hiểm hơn, xăng dầu từ phương tiện tràn ra ngoài, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ. Trước tình huống cấp bách, Thượng úy Hảo cùng đồng đội nhanh chóng triển khai phương án cứu nạn, lần lượt đưa 3 nạn nhân ra ngoài, bàn giao cho lực lượng y tế.

Hiện trường cứu nạn cứu hộ vụ tai nạn giao thông liên hoàn đường tránh quốc lộ 1, đoạn qua phường Vũng Áng.

Tuy nhiên, “căng não” hơn cả là nạn nhân cuối cùng bị vô lăng ép chặt, vùng đầu nhiều vết thương, mất máu nghiêm trọng. “Thoạt nhìn, ai cũng nghĩ người này đã tử vong, tuy nhiên, khi tiếp cận và kiểm tra mạch, tôi phát hiện vẫn còn sống. Mạch nạn nhân rất yếu trong khi tải trọng xe đè xuống quá lớn khiến chúng tôi vô cùng áp lực. Thế nhưng, với quyết tâm chiến đấu đến cùng, tôi và đồng đội đã không bỏ cuộc, giải cứu thành công nạn nhân này” - Thượng úy Hảo nhớ lại.

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Các lực lượng tham gia thực tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH MTV Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh vào chiều 12/9/2026.

Gắn bó với công tác chữa cháy và CNCH hơn 9 năm, Đại úy Nguyễn Quang Danh (SN 1996, Đội Chữa cháy và CNCH Trung tâm) không thể nhớ hết những lần tham gia cứu nạn dưới giếng sâu, tai nạn giao thông, đuối nước… Vào 22h30 ngày 7/8/2022, Trung tâm 114 nhận tin báo về một bé trai 15 tuổi có ý định nhảy từ tầng 3 của nhà dân trên đường Lê Duẩn, TP Hà Tĩnh (cũ). Lúc này, lối tiếp cận chỉ có một đường chật hẹp, không có điểm bám vững chắc ngoài lan can trong khi đám đông hiếu kỳ và tiếng ồn xung quanh tạo thêm áp lực. Trước tình huống cấp bách, Đại úy Danh xác định phải tiếp cận trực tiếp, trấn an tâm lý cho nạn nhân. Sau thời gian kiên trì vận động, anh ra hiệu cho gia đình phối hợp đưa bé trai vào nơi an toàn.

“Sau mỗi nhiệm vụ được hoàn thành, sự cảm kích từ phía chính quyền địa phương và Nhân dân là động lực to lớn để chúng tôi thêm yêu nghề. Thế nhưng, cũng có những vụ cháy thiệt hại về người, các anh em không khỏi ngậm ngùi nuối tiếc, giá như biết sớm hơn, đến sớm hơn, có thể đã giữ được mạng sống cho họ” - Đại úy Danh trải lòng.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tổ chức lễ ra mắt mô hình "Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh CAND" vào tháng 9/2026.

Khác với những ngành nghề khác, mong muốn lớn nhất của những người công tác trong lĩnh vực PCCC&CNCH như Đại uý Danh, Thượng úy Hảo là được “thất nghiệp”. Chính vì vậy, thời gian qua, các anh đã chủ động làm tốt công tác tuyên truyền nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC&CNCH cho các tầng lớp nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức 104 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành một số đơn vị trên địa bàn với 8.599 người tham gia; tổ chức 83 buổi tuyên truyền về công tác PCCC cho 40.448 người. Bên cạnh đó, phối hợp các phòng nghiệp vụ, Công an các xã, phường, ngành chức năng tổ chức kiểm tra công tác PCCC tại nhà cao tầng, các cơ sở đền, chùa, địa điểm diễn ra lễ, hội. Đồng thời, thường trực sẵn sàng chiến đấu, xuất 150 lượt xe, 951 lượt CBCS, tham gia 52 vụ chữa cháy, 7 vụ CNCH, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản đến mức thấp nhất do cháy nổ gây ra.…

Từ đầu năm đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tổ chức 104 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, chuyên ngành một số đơn vị trên địa bàn với 8.599 người tham gia.

Đại tá Trần Bình Nghĩa - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nghiên cứu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; thực hiện việc phân công, phân cấp phù hợp với tình hình thực tiễn. Đồng thời, đơn vị nhanh chóng triển khai, ứng dụng chuyển đổi số vào tất cả các mặt công tác nghiệp vụ; tập trung xây dựng nguồn nhân lực Cảnh sát PCCC&CNCH chất lượng cao, có trình độ khoa học, công nghệ chuyên sâu, đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ thuật trong PCCC& CNCH…”.