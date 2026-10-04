10 tháng, Tuấn 'thần đèn' bỏ túi chục tỷ từ mỏ đất Tượng Sơn

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn" (SN 1974, tại Thanh Hóa) về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Cưỡng đoạt tài sản.

Bị can Nguyễn Anh Tuấn, tức Tuấn "thần đèn". Ảnh: CA TH

Thâu tóm doanh nghiệp, khai thác mỏ đất hơn 1,6 triệu mét khối

Cùng bị đề nghị truy tố về 3 tội danh trên còn có bị can Trịnh Văn Tuấn, tức Tuấn HD (SN 1983, tại Thanh Hóa); Nguyễn Mạnh Cường (SN 1987, tại Thanh Hóa); Nguyễn Xuân Long, tức Long Pheo (SN 1991, tại Thanh Hóa).

Liên quan vụ án 9 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, cưỡng đoạt tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Công ty cổ phần Xây dựng dân dụng và Công trình giao thông ALMA thành lập năm 2020, vốn điều lệ 5 tỷ đồng.

Cuối năm 2021, Nguyễn Anh Tuấn - tức Tuấn "thần đèn", Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành cùng thống nhất mỗi người 3 tỷ đồng nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty ALMA.

Ngày 15/1/2022, sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Tuấn "thần đèn" và Trịnh Xuân Thành giao Trịnh Văn Tuấn thực hiện các thủ tục để Công ty ALMA được khai thác khoáng sản tại khu vực đất tại xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

Tháng 10/2023, Công ty ALMA trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại mỏ đất Tượng Sơn, trữ lượng 1,6 triệu m3 với số tiền 3,3 tỷ đồng.

Tiếp đó, Công ty ALMA được cấp phép khai thác mỏ Tượng Sơn với diện tích mỏ 53.000 m2; công suất khai thác 2 năm đầu là 400.000 m3/năm, từ năm thứ 3 là 280.000 m3/năm; thời hạn 5 năm.

Tháng 7/2024, Công ty ALMA bắt đầu tiến hành khai thác khoáng sản tại mỏ. Nguyễn Anh Tuấn cùng Trịnh Văn Tuấn chỉ đạo Nguyễn Xuân Long (Giám đốc Công ty ALMA), Nguyễn Mạnh Cường (tham gia điều hành hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản) và Lê Ngọc Tùng (Giám đốc điều hành mỏ) tổ chức khai thác vượt công suất, ngoài ranh giới.

Tổng sản lượng khai thác trái phép là 169.231 m3 đất, đá ở trạng thái tự nhiên, tương đương 219.329 m3 ở trạng thái nở rời, trị giá hơn 14 tỷ đồng.

Chiêu trò đối phó thanh tra

Hằng ngày, Lê Ngọc Tùng báo cáo Nguyễn Xuân Long và Nguyễn Mạnh Cường điều hành việc khai thác, bốc xúc đất đá lên xe của khách hàng dưới sự hướng dẫn của Đinh Tiến Dũng. Cuối ngày, phiếu ghi nhận khối lượng và biển số xe được Lê Ngọc Tùng tập hợp gửi kế toán Bùi Thị Thúy lập bảng kê trình lãnh đạo Công ty ALMA theo dõi.

Tiền bán đất san lấp được khách hàng chuyển khoản vào tài khoản của Công ty ALMA hoặc đưa tiền mặt cho Lê Ngọc Tùng tại mỏ.

Sau đó Tùng đưa tiền cho Nguyễn Mạnh Cường, để Cường chuyển về cho Lê Văn Quân (Quân trọc) quản lý, sử dụng theo chỉ đạo của Tuấn thần đèn.

Tuấn "thần đèn" phân chia lợi nhuận cho 3 cổ đông theo tỷ lệ Tuấn 40%, Trịnh Văn Tuấn và Trịnh Xuân Thành mỗi người nhận 30%. Lợi nhuận được trả bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Quá trình tổ chức khai thác, Nguyễn Anh Tuấn, Trịnh Văn Tuấn biết Công ty ALMA đã khai thác vượt công suất theo Giấy phép nhưng chỉ đạo tiếp tục việc khai thác, tiêu thụ đất.

Bị can Lê Ngọc Tùng nhận thấy việc khai thác đã vượt công suất cho phép nên báo cáo Nguyễn Xuân Long nhưng Long chỉ đạo Tùng tiếp tục tổ chức khai thác.

Sau này, Công ty ALMA có văn bản đề nghị nâng công suất khai thác và được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương nhưng chưa phê duyệt điều chỉnh giấy phép khai thác.

Đến tháng 3-4/2025, khi cơ quan chức năng thanh tra, lo sợ bị phát hiện, Tuấn "thần đèn" và Trịnh Văn Tuấn, Trịnh Xuân Thành cùng trao đổi, thống nhất tìm người đứng tên hộ cổ phần. Tuy nhiên, 3 bị can vẫn là cổ đông, hưởng lợi nhuận.

CQĐT xác định trong vòng 10 tháng, đến thời khởi tố vụ án, Tuấn Thần đèn hưởng lợi hơn 10 tỷ đồng, Trịnh Văn Tuấn, Trịnh Xuân Thành mỗi người hưởng lợi hơn 7 tỷ đồng.