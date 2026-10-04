Chặn đứng 2 đối tượng vận chuyển 20 bánh heroin qua đường mốc biên giới Lai Châu

Trước đó, từ cuối tháng 7/2026, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Lai Châu phát hiện một nhóm đối tượng nghi vấn tổ chức mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn vào địa bàn tỉnh Lai Châu để tìm cách tiêu thụ.

Các đối tượng cùng 20 bánh heroin tang vật vụ án - Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 13/9, tại đoạn đường tuần tra cách mốc biên giới 61 (khoảng 600m về hướng mốc 60), thuộc bản Pô Tô, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu, Công an tỉnh Lai Châu đã chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Đồn Biên phòng Huổi Luông, phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng tỉnh Lai Châu và Công an các xã Phong Thổ, Pa Tần đã bắt quả tang Giàng A Vả (SN 1982) và Giàng A Chía (SN 1985), cùng trú tại bản Pho, xã Pa Tần về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 20 bánh heroin, tổng khối lượng 7.012 gam; 2 xe mô tô và 3 điện thoại di động.

Hiện Công an tỉnh Lai Châu vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.