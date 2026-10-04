Tây Ninh: Tìm thông tin hố chôn nghi có 16 hài cốt liệt sĩ tại xã Bến Cầu

Bản đồ khu vực nghi có hố chôn tập thể 16 hài cốt liệt sĩ tại ấp Tân Lập, xã Bến Cầu

Theo UBND tỉnh Tây Ninh, Tổ chức Mission POW-MIA (Mỹ) cung cấp thông tin về một hố chôn tập thể có thể chứa 16 hài cốt chiến sĩ. Vị trí được xác định tại tọa độ 1229437-625322, nay thuộc ấp Tân Lập, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 20/8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh thành lập tổ công tác phối hợp với xã Bến Cầu khảo sát, thu thập thông tin tại khu vực được xác định.

Ban Chỉ đạo tỉnh Tây Ninh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh) đã tổ chức hội thảo, thu thập ý kiến từ các cơ quan, đơn vị liên quan. Tại hội thảo, nhiều ý kiến cho rằng thông tin do Tổ chức Mission POW-MIA cung cấp có sự trùng khớp với thông tin của Lữ đoàn Đặc công 429.

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Nin tổ chức hội thảo, thu thập ý kiến từ các cơ quan, đơn vị liên quan

Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh nhận định có cơ sở để xác định tại vị trí trên từng tồn tại một mộ liệt sĩ tập thể nhưng chưa được quy tập, đồng thời đề nghị tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Để có thêm cơ sở xác minh, UBND tỉnh Tây Ninh và Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan; cựu chiến binh, cựu du kích, dân quân, cán bộ từng tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại khu vực; thân nhân liệt sĩ và người dân từng sinh sống tại ấp Tân Lập cung cấp thông tin.

Tỉnh Tây Ninh kêu gọi cung cấp thông tin về hố chôn nghi có 16 hài cốt liệt sĩ

Các thông tin được đề nghị tập trung vào trận đánh, vị trí chôn cất, nơi địch thu gom thi thể liệt sĩ hoặc những dấu mốc địa hình trước đây tại khu vực.

UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, những thông tin dù nhỏ cũng có thể là căn cứ quan trọng phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Người dân có thông tin liên quan có thể cung cấp cho Phó trưởng Ban Chính sách - Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh Trung tá Phan Công Quẩn, qua số điện thoại 0982.274.657.