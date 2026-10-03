Khởi tố đường dây tổ chức đánh bạc, giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng

Các đối tượng tại cơ quan Công an. (Ảnh: CACC)

Ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can để điều tra về các tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Trước đó, ngày 12/9, Công an xã Đại Phúc phối hợp Phòng An ninh mạng kiểm tra nhà Nguyễn Văn Tân và phát hiện Tân cùng Nguyễn Đình Trường (cùng SN 2005, trú xã Phú Lạc) đang điều hành nhóm có dấu hiệu vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Vụ việc sau đó được chuyển Phòng Cảnh sát hình sự điều tra.

Theo điều tra, từ tháng 6 đến tháng 9/2026, Tân và Trường thông qua một người chưa rõ lai lịch đã kết nối với đường dây đánh bạc để thực hiện việc nhận, chuyển tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Hai người thuê Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Quân, Nguyễn Quý Dương (cùng trú xã Phú Lạc) và Nguyễn Văn Chiến (SN 2006, trú xã Phú Thịnh) mở khoảng 40 tài khoản ngân hàng. Các tài khoản được sử dụng để nhận, chuyển tiền cho người tham gia đánh bạc trên mạng.

Cảnh sát lấy lời khai của Nguyễn Văn Tân (áo đỏ, trắng) và Nguyễn Đình Trường. (Ảnh: CACC)

Tân và Trường được “nhà cái” trả 25-30 triệu đồng/tháng, trong khi những người được thuê mở tài khoản nhận 15-20 triệu đồng/tháng. Các tài khoản được mở tại nhiều ngân hàng, sau đó kết nối với ứng dụng trên điện thoại để thực hiện giao dịch.

Tân được cung cấp 10 điện thoại để duy trì hoạt động. Khi phát sinh giao dịch trên 10 triệu đồng hoặc có sự cố, các đối tượng thực hiện xác thực sinh trắc học hoặc xử lý giao dịch theo yêu cầu.

Trong 4 tháng, hơn 1.000 tỷ đồng được nhận, chuyển qua các tài khoản, được cơ quan công an xác định liên quan hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 6 bị can về tội “Tổ chức đánh bạc” và tiếp tục khởi tố thêm 4 người về tội “Đánh bạc”.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.