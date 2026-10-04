Chung sức đi tìm hài cốt liệt sĩ

Tại xã Minh Tân, tỉnh Tuyên Quang, hằng ngày có từ 8 đến 12 chiến sĩ dân quân chia thành từng tổ, phối hợp với Đội TKQT HCLS cơ động lên các điểm cao, những khu vực được xác định có thông tin về HCLS. Từ sáng sớm, giữa địa hình núi cao, người trước dò đường, người sau phát quang cây cỏ, đào tìm, sàng lọc từng lớp đất. Có những khu vực, Đội TKQT HCLS phải di chuyển hàng giờ đồng hồ mới đến nơi. Chỉ một thông tin nhỏ từ nhân chứng, thân nhân liệt sĩ hoặc người dân địa phương cũng có thể mở ra hướng tìm kiếm mới. Với lực lượng dân quân địa phương, lợi thế lớn là thông thuộc địa bàn. Họ biết đường lên các điểm cao, vị trí nào hiểm trở, khu vực nào có thể tiếp cận. Những kinh nghiệm ấy trở nên quý giá trong hành trình tìm kiếm HCLS giữa núi rừng.

Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang) cùng lực lượng dân quân xã Bạch Đích tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn.

Anh Vàng Seo Tăng, thôn đội trưởng dân quân thôn Hoàng Lỳ Pả, xã Minh Tân chia sẻ: "Mọi người đều rất quyết tâm phối hợp với các lực lượng, với hy vọng tìm được nhiều HCLS nhất. Được góp sức đi tìm HCLS, chúng tôi thấy đây là trách nhiệm, tình cảm của mình đối với thế hệ cha anh”. Theo Đại úy Mua Mí Chứ, Tổ trưởng Tổ 3, Đội TKQT HCLS, hiện đơn vị đang thực hiện nhiệm vụ tại xã Minh Tân. Nhờ nhiều nguồn tin từ nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, người dân địa phương, nên từ đầu "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện TKQT và xác định danh tính HCLS", đến nay Tổ đã tìm kiếm được 7 mộ đơn và 1 mộ tập thể. Đằng sau những kết quả ấy là nhiều ngày bám núi, bám rừng, đào từng lớp đất, dò từng khoảnh rừng và sự kiên trì trước những dấu vết đã bị thời gian phủ mờ.

Tại xã Bạch Đích, tỉnh Tuyên Quang, mỗi ngày có từ 12 đến 15 chiến sĩ dân quân được huy động hỗ trợ Đội TKQT HCLS. Tùy tình hình thực tế, lực lượng tìm kiếm tại xã Bạch Đích được chia thành từ 2 đến 3 tổ thực hiện nhiệm vụ ở những khu vực có thông tin về HCLS. Theo Trung tá Hoàng Vũ Dũng, Phó đội trưởng Đội TKQT HCLS, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang được giao phụ trách lực lượng TKQT của Đội và lực lượng dân quân xã Bạch Đích, sau khi lực lượng rà phá bom mìn, vật nổ hoàn thành nhiệm vụ, bàn giao quỹ đất sạch cho địa phương vào đầu tháng 8, nhiều thông tin về vị trí liệt sĩ do các cựu chiến binh cung cấp đã được tiếp nhận và tổ chức tìm kiếm. Quá trình TKQT HCLS, các chiến sĩ dân quân luôn làm việc với tinh thần tích cực, tự giác. Các anh không xem đây đơn thuần là nhiệm vụ được giao, mà còn là việc làm nghĩa tình đối với những người đã cống hiến tuổi xuân cho Tổ quốc. Giữa núi đá cheo leo, các chiến sĩ mang theo cuốc, xẻng, xà beng... vượt qua những đoạn đường dốc vốn không dễ dàng. Với họ, mỗi dấu tích được phát hiện không chỉ là kết quả của một ngày tìm kiếm mà còn có thể là một cơ hội để liệt sĩ trở về với đồng đội, với gia đình. Anh Tẩn Tấn Lềnh, chiến sĩ dân quân xã Bạch Đích chia sẻ: “Được tham gia "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện TKQT và xác định danh tính HCLS" là vinh dự với tôi. Mỗi lần tìm thấy dấu tích của liệt sĩ, tôi đều rất xúc động. Bởi phía sau có thể là một gia đình đã nhiều năm mong ngóng người thân”.

Theo Thượng tá Trần Quang Huy, Đội trưởng Đội TKQT HCLS, Bộ CHQS tỉnh Tuyên Quang, dân quân địa phương luôn chủ động phối hợp với đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ TKQT HCLS. Với thế mạnh là thông thuộc địa bàn, am hiểm phong tục, tập quán nên lực lượng dân quân ở địa phương hỗ trợ đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ rất hiệu quả.