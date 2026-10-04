Tăng cường đấu tranh, ngăn chặn hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm.

Các đơn vị tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia và UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền SHTT.

Các sở, ban, ngành, lực lượng chức năng theo nhiệm vụ được giao khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành hoàn thiện hệ thống dữ liệu về truy xuất nguồn gốc hàng hóa, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Chủ động rà soát, xác định các tuyến, địa bàn trọng điểm, kho hàng, trung tâm phân phối, điểm tập kết hàng hóa của dịch vụ chuyển phát nhanh, logistics; các tổ chức, cá nhân, tài khoản thương mại điện tử, hộ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm để tập trung đấu tranh, xử lý.

Các đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức các đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, tập trung vào các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp; buôn bán hàng hóa giả mạo xuất xứ, giả mạo chỉ dẫn địa lý.

Đồng thời, tập trung xử lý hành vi sao chép, phát tán trái phép nội dung số, bản quyền phim, nhạc, phần mềm, chương trình truyền hình trong nước và quốc tế; kinh doanh hàng hóa vi phạm quyền SHTT trên nền tảng thương mại điện tử, các nền tảng mạng xã hội và chợ thương mại truyền thống.

Các lực lượng thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp, trao đổi, xác minh thông tin và kịp thời chia sẻ dữ liệu về đối tượng, phương thức, thủ đoạn vi phạm; nâng cao hiệu quả phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp có tính chất liên tỉnh, xuyên biên giới. Cùng với đó, tập trung kiểm soát chặt chẽ trên các tuyến biên giới, đường mòn, lối mở, các khâu vận chuyển, trung chuyển hàng hóa, thương mại truyền thống cũng như các hành vi vi phạm hoạt động trên môi trường số.

Đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu hình thành đường dây lớn hoặc liên quan nhiều địa phương, các đơn vị phải chủ động thông báo, phối hợp điều tra, xử lý đồng bộ, không để xảy ra tình trạng đối tượng lợi dụng sự thiếu liên kết giữa các địa bàn để tẩu tán hàng hóa, thay đổi địa điểm kinh doanh hoặc tiếp tục vi phạm.

Quá trình xác minh, kiểm tra, xử lý phải bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, không gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh hợp pháp; đặc biệt, không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong xử lý vi phạm.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh yêu cầu đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, nền tảng số nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân, người dân, doanh nghiệp trong chấp hành pháp luật về SHTT; cảnh báo các phương thức, thủ đoạn vi phạm mới; khuyến khích doanh nghiệp, chủ thể chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong phát hiện và xử lý vi phạm. Vận động người tiêu dùng không tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái, hàng hóa xâm phạm quyền SHTT; tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Công văn Ban Chỉ đạo 389 tỉnh