Tăng cường các giải pháp phòng, chống cháy nổ

Trong chuỗi hoạt động này, Công an tỉnh đã chủ trì tổ chức thành công diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2026 tại khu công nghiệp Tằng Loỏng và chung kết Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ dành cho “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở, tại sân vận động Yên Bái.

Trong đợt cao điểm, Phòng PC07, Công an tỉnh đã thành lập các đoàn công tác tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là khu vực có nguy cơ cao dễ xảy ra cháy, nổ, qua đó kịp thời phát hiện, kiến nghị khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy đóng vai trò đặc biệt quan trọng, Trạm biến áp 500 kV Lào Cai luôn chủ động đảm bảo phòng, chống cháy, nổ và an ninh, an toàn công trình trọng điểm quốc gia, nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện, không để xảy ra sự cố...

Ông Nguyễn Viết Kiên - Phó trưởng Trạm biến áp 500 kV Lào Cai cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ truyền tải điện lên hệ thống, tại trạm có một số thiết bị, hạng mục nguy cơ cháy, nổ cao. Để đảm bảo công tác vận hành an toàn, hằng năm, trạm đều nhận được sự hỗ trợ lớn từ lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh. Lực lượng thường xuyên đến kiểm tra, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, thông tư, nghị định cho cán bộ, công, nhân viên; tổ chức huấn luyện, đồng thời phối hợp thực hiện diễn tập các tình huống cháy đảm bảo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy được thuần thục, sẵn sàng khi có cháy, nổ xảy ra”.

Với phương châm “công tác tuyên truyền phải đi trước một bước”, từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền theo hình thức lưu động, trực tiếp và tập trung, hướng dẫn sử dụng an toàn điện, khí đốt; phổ biến kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ và cách thoát nạn an toàn.

Ông Nguyễn Hữu Sơn - Phó Giám đốc Nhà máy luyện đồng 1, thuộc Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai - Vimicom cho biết: “Nhà máy có yêu cầu rất cao về phòng, chống cháy, nổ nhằm kiểm soát nghiêm ngặt nguồn nhiệt lớn, khí lò, hóa chất và bụi kim loại dễ cháy. Từ khi vào hoạt động đến nay, nhà máy luôn nhận được sự quan tâm hướng dẫn sát sao từ lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh”.

Không chỉ tổ chức phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng phòng ngừa và cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy còn rà soát, kiểm tra hệ thống điện, thiết bị sinh nhiệt, lối thoát hiểm và hướng dẫn nhà máy khắc phục kịp thời các thiếu sót về kỹ thuật. Đồng thời, phối hợp củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, hướng dẫn thực hành và tổ chức diễn tập các tình huống giả định để nâng cao khả năng phản ứng nhanh.

Thượng tá Hoàng Quốc Thịnh - Phó Trưởng Phòng PC07, Công an tỉnh cho biết: “Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng cháy, chữa cháy tại một số nơi vẫn còn những tồn tại cần khắc phục như: ý thức phòng ngừa của một bộ phận người dân chưa cao; việc trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu còn hạn chế; nguy cơ phát sinh cháy từ điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào”.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động đẩy mạnh công tác tham mưu, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm; tập trung vào các cơ sở, loại hình có nguy cơ cháy, nổ cao; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao năng lực huấn luyện theo tình huống, sát địa bàn; duy trì nghiêm chế độ thường trực, sẵn sàng chiến đấu 24/24 giờ; chủ động nắm tình hình, dự báo nguy cơ. Từ đó tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị trong công tác phòng chống cháy nổ từ sớm, từ xa.