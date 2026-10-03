Phạt 12,5 triệu đồng người đăng Facebook chửi bới, miệt thị vùng miền

Công an phường Xuân Hòa làm việc với T.V.T. Ảnh: Công an Phú Thọ

Ngày 3/10, Công an phường Xuân Hòa, tỉnh Phú Thọ, cho biết vừa xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng đối với T.V.T., trú tại phường Xuân Hòa, do đăng tải, bình luận nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác trên mạng xã hội.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Xuân Hòa phát hiện tài khoản Facebook do T.V.T. quản lý thường xuyên đăng tải, bình luận những nội dung có tính chất chửi bới, miệt thị vùng miền, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Sau khi xác minh, Công an phường Xuân Hòa mời T.V.T. đến làm việc. Tại cơ quan Công an, người này thừa nhận hành vi vi phạm và nhận thức việc đăng tải, bình luận nội dung xúc phạm người khác trên mạng xã hội là vi phạm pháp luật.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an phường Xuân Hòa đã ra quyết định xử phạt T.V.T. số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân theo quy định pháp luật. T.V.T. cam kết chấp hành nghiêm các quy định và không tái phạm.

Công an phường Xuân Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức trách nhiệm khi tham gia mạng xã hội, thận trọng khi đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin; không sử dụng mạng xã hội để chửi bới, xúc phạm, vu khống, miệt thị vùng miền hoặc xâm phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân.