SpaceX chọn Qualcomm làm hạ tầng mạng 5G Starlink toàn nước Mỹ

Theo thông báo mới nhất của Qualcomm, mạng 5G mặt đất Starlink Mobile tại Mỹ sẽ sử dụng hai nền tảng Dragonwing QRU100 và QDU100, kết hợp phần mềm Lớp 1 (Layer 1) đạt chuẩn thương mại. Hệ thống tích hợp công nghệ vô tuyến và băng gốc Massive MIMO dung lượng cao, đồng thời tối ưu khả năng xử lý và mức tiêu thụ điện năng để phục vụ triển khai trạm gốc trên quy mô lớn.

Theo thỏa thuận hợp tác kéo dài nhiều năm, SpaceX dự kiến xây dựng hàng chục nghìn trạm gốc và bắt đầu triển khai mạng trên phạm vi toàn nước Mỹ từ năm 2027. Qualcomm xem thỏa thuận với Starlink là bước triển khai thực tế đầu tiên trong kế hoạch hợp tác phát triển hạ tầng mạng 6G tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI).

Starlink hướng tới loại bỏ tình trạng mất kết nối giữa cuộc gọi

Đại diện SpaceX nhấn mạnh mục tiêu cải thiện trải nghiệm kết nối của người dùng. Ông Michael Nicolls, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách Starlink, cho rằng người dân không nên phải chịu cảnh cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, dù đang ở nhà hay di chuyển trên đường.

“Starlink đang xây dựng mạng lưới kết hợp vệ tinh và trạm phát sóng mặt đất đầu tiên có khả năng phủ sóng toàn quốc, giúp mọi người duy trì kết nối ở bất cứ đâu”, ông Nicolls nói. Ông cho biết SpaceX kỳ vọng sự hợp tác với Qualcomm sẽ kết hợp kinh nghiệm của hai bên, tận dụng nền tảng công nghệ của đối tác để đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống trạm gốc hoàn chỉnh cho Starlink.

Cách tiếp cận của SpaceX cho thấy hãng muốn rút ngắn thời gian phát triển mạng mặt đất bằng cách tận dụng công nghệ có sẵn. Thay vì tự xây dựng toàn bộ phần cứng và phần mềm trạm gốc từ đầu, Starlink sử dụng các nền tảng Dragonwing của Qualcomm để đẩy nhanh quá trình triển khai. Lựa chọn này phù hợp với kế hoạch lắp đặt hàng chục nghìn trạm gốc trên khắp nước Mỹ.

Thương hiệu Dragonwing được Qualcomm công bố tại MWC 2025 ở Barcelona, nay trở thành nền tảng cho trạm gốc mạng 5G Starlink. Ảnh: Qualcomm

Starlink Mobile sẽ sử dụng các khối vô tuyến Massive MIMO với 64 kênh phát và 64 kênh thu tín hiệu, thường được gọi là cấu hình 64T64R. Cấu hình này cho phép mỗi trạm gốc phát và tiếp nhận tín hiệu qua nhiều kênh ăng-ten cùng lúc. Theo Qualcomm, thiết kế giúp mở rộng vùng phủ sóng, tăng khả năng phục vụ thuê bao và sử dụng phổ tần hiệu quả hơn, qua đó cho phép mạng Starlink xử lý nhiều lưu lượng dữ liệu hơn.

Mỗi nền tảng Dragonwing phụ trách một phần việc trong trạm gốc. QRU100 xử lý các chức năng vô tuyến của hệ thống ăng-ten Massive MIMO 64T64R. Trong khi đó, QDU100 thực hiện xử lý Lớp 1, tức các tác vụ xử lý tín hiệu ở tầng vật lý, với yêu cầu cao về tốc độ và độ trễ nhưng vẫn tiết kiệm điện. Khi kết hợp, hai nền tảng giúp nâng hiệu suất xử lý trên mỗi watt điện ở cả khối vô tuyến và khối xử lý phân tán (Distributed Unit - DU). Theo định hướng của Qualcomm, thiết kế này giúp giảm chi phí vận hành nhờ tiết kiệm năng lượng, tạo lợi thế kinh tế khi Starlink mở rộng mạng lưới.

Ông Durga Malladi, Phó chủ tịch điều hành kiêm Tổng giám đốc phụ trách Hoạch định công nghệ, Giải pháp biên và Trung tâm dữ liệu của Qualcomm, cho rằng xây dựng mạng di động trên phạm vi toàn quốc đòi hỏi mỗi trạm gốc phải có hiệu năng cao và tiết kiệm năng lượng. “Các nền tảng hạ tầng di động Dragonwing kết hợp công nghệ Massive MIMO tiên tiến, bộ xử lý chuyên dụng và phần mềm Lớp 1 đạt chuẩn thương mại, giúp Starlink xây dựng mạng di động có chất lượng cao trên toàn nước Mỹ”, ông nói. Theo ông, Qualcomm và SpaceX đang hợp tác phát triển hạ tầng di động hàng đầu thế giới tại Mỹ, thúc đẩy triển khai 5G hiện nay, đồng thời tạo nền tảng cho mạng 6G tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong những năm tới.

Mở đường cho mạng đa băng tần và 6G tích hợp AI

Các khối vô tuyến và khối xử lý phân tán sử dụng nền tảng Dragonwing sẽ giúp Starlink xây dựng hệ thống mạng linh hoạt, có khả năng hỗ trợ nhiều băng tần và mở rộng qua từng giai đoạn. Dù đợt triển khai hiện tại tập trung vào mạng 5G mặt đất, Qualcomm cho rằng khả năng xử lý tiết kiệm năng lượng cùng kiến trúc mở, cho phép nâng cấp từng phần, sẽ tạo điều kiện để Starlink phát triển các thế hệ mạng kết nối mới và tích hợp trí tuệ nhân tạo trong tương lai.

Nếu lộ trình diễn ra đúng kế hoạch, năm 2027, người dùng Mỹ sẽ bắt đầu tiếp cận những trạm gốc Starlink Mobile đầu tiên sử dụng nền tảng Qualcomm. Đây sẽ là giai đoạn khởi đầu cho kế hoạch nhiều năm của SpaceX nhằm xây dựng mạng kết nối kết hợp giữa hạ tầng mặt đất và vệ tinh.

Với người dùng di động tại Mỹ, hai lợi ích được Qualcomm và SpaceX nhấn mạnh là mở rộng vùng phủ sóng, tăng khả năng phục vụ lưu lượng và duy trì kết nối liên tục. Starlink Mobile hướng tới kết hợp vệ tinh với các trạm phát sóng mặt đất, giúp thuê bao giữ liên lạc khi ở nhà hoặc di chuyển. Trong khi đó, hệ thống ăng-ten 64T64R cho phép trạm gốc phát và thu tín hiệu qua nhiều kênh cùng lúc, qua đó nâng khả năng phục vụ lưu lượng trên cùng một dải tần.

Trước khi bắt tay với Qualcomm, SpaceX đã công bố thỏa thuận mua lại danh mục tài sản phổ tần băng 800 MHz trải khắp nước Mỹ. Khi vừa có băng tần trong tay, vừa có nền tảng trạm gốc để dựng mạng, Starlink đang ghép dần những mảnh còn thiếu để bước vào cuộc đua trực diện với các nhà mạng lớn của Mỹ như Verizon, AT&T và T-Mobile.

Với SpaceX, thách thức lớn nằm ở chi phí và tiến độ lắp đặt hàng chục nghìn trạm gốc trong nhiều năm. Hiệu suất xử lý trên mỗi watt điện của các nền tảng Qualcomm được kỳ vọng giúp giảm chi phí vận hành khi mở rộng mạng lưới. Các khối phần cứng và phần mềm có sẵn cũng giúp Starlink rút ngắn thời gian phát triển, hoàn thiện kiến trúc trạm gốc.

Với Qualcomm, hợp đồng nhiều năm cung cấp nền tảng cho mạng di động phủ sóng toàn nước Mỹ mở ra cơ hội thương mại hóa dòng sản phẩm hạ tầng di động Dragonwing. Thỏa thuận cũng tạo cơ sở để hãng tiếp tục phát triển định hướng mạng 6G tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) cùng SpaceX.