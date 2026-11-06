Không phải tốc độ hay tầm bắn, đây mới là điểm mấu chốt làm tên lửa siêu thanh Blackbeard khác biệt

Hải quân Mỹ đang chuẩn bị bổ sung một loại vũ khí tấn công tốc độ cao mới vào phi đội tiêm kích trên tàu sân bay của mình. Đó là một loại tên lửa siêu thanh mới, có tên gọi "Blackbeard" (Râu đen).

Trong nhiều thập kỷ, vũ khí siêu thanh vẫn được xem là những khí tài tinh vi và đắt đỏ. Vấn đề của các loại vũ khí tinh vi là chúng không thể được cung cấp với số lượng lớn.

Để vượt qua nhược điểm này, thông qua dự án Blackbeard, công ty khởi nghiệp quốc phòng Castelion có trụ sở tại California đang theo đuổi một hướng đi hoàn toàn khác: Một loại tên lửa đủ nhanh để tạo ra tác động thực sự, nhưng lại đủ đơn giản và rẻ để có thể sản xuất với số lượng hàng nghìn quả.

Theo hướng đó, không phải tốc độ vượt quá Mach 5 hay khả năng cơ động trong khí quyển để gây khó khăn cho các hệ thống phòng không đối phương, mà chính mức giá mục tiêu dưới 300.000 USD mỗi quả mới là yếu tố then chốt khiến tên lửa Blackbeard khác biệt.

Với việc mỗi quả Blackbeard có chi phí chỉ tương đương giá một chiếc sedan hạng sang – thay vì mức giá hàng triệu USD như những tên lửa siêu thanh truyền thống, Castelion hướng tới việc tạo ra kho vũ khí dồi dào giá cả phải chăng, thay vì chỉ một số lượng nhỏ những "viên đạn bạc" đắt đỏ.

Dự kiến F/A-18E/F Super Hornet là nền tảng đầu tiên thử nghiệm tên lửa siêu thanh Blackbeard. Ảnh: DSA

Hải quân Mỹ đã thể hiện sự ủng hộ thông qua hàng loạt hợp đồng. Vào tháng 4, thỏa thuận trị giá 105 triệu USD được trao để thúc đẩy tích hợp Blackbeard lên tiêm kích F/A-18E/F Super Hornet và chuẩn bị các cuộc thử nghiệm bắn đạn thật vào năm 2027.

Vào tháng 6, lực lượng này đặt mua 50 quả tên lửa với giá trị hợp đồng 23,4 triệu USD cùng 50 thùng chứa vận chuyển và lưu trữ. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ đặt hàng vũ khí siêu thanh giá rẻ với số lượng thực tế.

Vào tháng 9, một thỏa thuận sản xuất trị giá lên tới 200 triệu USD được ký kết, được báo cáo là bao gồm 444 quả tên lửa. Khung thỏa thuận còn hướng tới ít nhất 500 quả mỗi năm sau khi hoàn tất thử nghiệm, với định hướng tìm kiếm kinh phí để mua tới hơn 12.000 quả trong 5 năm.

Tên lửa siêu thanh Blackbeard đại diện cho một hướng đi hoàn toàn khác: Đủ nhanh để tạo ra tác động thực sự, nhưng lại đủ đơn giản và rẻ để có thể sản xuất với số lượng hàng nghìn quả. Trong khi đó, F/A-18E/F Super Hornet là loại máy bay tiêm kích đa năng siêu thanh, có khả năng hoạt động trên tàu sân bay và sở hữu năng lực tác chiến vượt trội, nổi tiếng nhờ hiệu suất đặc biệt, tính linh hoạt cao cùng các tính năng tiên tiến. Ảnh: Aviation Week, Aero Time

Về tiến độ thử nghiệm, việc tích hợp loại tên lửa siêu thanh mới này lên máy bay Super Hornet đã đạt được một số cột mốc quan trọng. Một bài thuyết trình của Hải quân Mỹ vào tháng 8 cho thấy 2 thiết bị thử nghiệm mang tên "Blackbeard" đã được gắn dưới cánh tiêm kích này.

Vào ngày 18/9, các kỹ sư đã thực hiện bước tiếp theo. Một chiếc Super Hornet đã cất cánh từ căn cứ Patuxent River, mang theo 2 tên lửa trong chuyến bay thử nghiệm phát triển.

Máy bay hoàn thành nhiệm vụ mà không phóng tên lửa, nhằm đánh giá khả năng chịu tải trọng và cấu hình bên ngoài. Hải quân mong muốn mỗi Super Hornet có thể mang tới 4 quả Blackbeard, mang lại khả năng tấn công đáng kể cho từng máy bay.

Gần đây nhất, vào cuối tháng trước, Đô đốc Daryl Caudle, Tư lệnh Tác chiến Hải quân Mỹ, đã đích thân tới Căn cứ Không quân Hải quân Patuxent River ở Maryland để trực tiếp xem xét Blackbeard.

Chuyến thăm mang lại cái nhìn chi tiết hơn về tiến độ tích hợp loại vũ khí này lên các tiêm kích Super Hornet. Hải quân Mỹ đã thực hiện đánh giá bay sơ bộ và dự kiến sẽ tiến hành thêm các đợt thử nghiệm nữa trước khi tên lửa chính thức đi vào hoạt động.

Minh Đức (Theo IE, MiGFlug)