Công nghệ bán dẫn và năng lực tự chủ

Tuy nhiên, trong bối cảnh sản xuất chip bán dẫn là ngành công nghiệp phức tạp và đắt đỏ bậc nhất thế giới, việc ra mắt chip chỉ được coi là bước khởi đầu. Hành trình từ con chip nhỏ bé đến hệ sinh thái sản phẩm công nghệ rộng lớn, từ phòng thí nghiệm bước ra thực tiễn đòi hỏi sự nỗ lực, cố gắng hơn nữa của các lực lượng liên quan.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và các đại biểu tham quan sản phẩm trưng bày tại sự kiện ra mắt chip bảo mật VGC phiên bản 1.0 và nền tảng bán dẫn bảo mật đầu tiên do Việt Nam làm chủ thiết kế. Ảnh: TUẤN HUY

Bài toán đặt ra là làm thế nào để đưa mỗi con chip sau công bố vào sản xuất, ứng dụng rộng rãi, bảo đảm chất lượng và độ tin cậy lâu bền, từ đó phát triển các thế hệ sản phẩm tiếp theo tốt hơn, hiệu năng cao hơn.

Để ngành công nghiệp bán dẫn phát triển bền vững, việc nghiên cứu, mở rộng ứng dụng sản phẩm theo hướng lưỡng dụng là yêu cầu của thực tiễn. Chip bán dẫn phải trở thành nền tảng cho công cuộc chuyển đổi số quốc gia, vừa phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Bên cạnh đó, quá trình thương mại hóa và ứng dụng rộng rãi sản phẩm vẫn phải bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật, bảo vệ tuyệt đối an toàn thông tin và an ninh quốc gia.

Mặt khác, dù công nghệ phát triển đến đâu thì vai trò làm chủ vẫn phải thuộc về con người. Công nghệ cao đòi nhân lực giỏi. Thiết bị hiện đại cần người biết vận hành. Vì thế, thu hút, bồi dưỡng và phát triển nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp bách hàng đầu.

Giải quyết hài hòa giữa bảo đảm an ninh và phát triển thị trường, kết hợp xây dựng nguồn lực con người có thể coi là lời giải cho bài toán nâng cao năng lực tự chủ công nghệ của đất nước.