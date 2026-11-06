Người thầy truyền cảm hứng cho sinh viên công nghệ

Thạc sĩ Đoàn Dương Quý (giữa), giảng viên Trường đại học Lạc Hồng đồng hành với sinh viên tham dự Cuộc thi robot châu Á - Thái Bình Dương năm 2026 tại Hong Kong (Trung Quốc).

Thạc sĩ Đoàn Dương Quý chia sẻ: “Nhiều lần chứng kiến các em sinh viên thức trắng đêm lắp ráp từng bo mạch, lập trình từ động tác di chuyển cho robot, tôi lại nhớ đến quãng thanh xuân đầy hoài bão của chính mình hơn 20 năm về trước, khi cặm cụi phụ cha sửa chiếc xe tải cũ vốn là kế sinh nhai của cả gia đình”.

Trở thành giảng viên từ chiếc xe cũ của cha

Sinh năm 1983, tuổi thơ của giảng viên Đoàn Dương Quý gắn liền với những vườn cao su bạt ngàn tại vùng đất Trảng Bom. Thời đó, hạ tầng giao thông nơi anh sinh sống chưa phát triển, cũng chưa có nhiều khu công nghiệp hiện đại như bây giờ. Gia đình không khá giả, mẹ vất vả việc nhà, còn cha bôn ba lái xe tải dọc tuyến quốc lộ 1 để mưu sinh. Điều này đã thôi thúc anh quyết tâm học tập nghiêm túc, đồng thời nuôi dưỡng đam mê kỹ thuật cho tới nay.

Thạc sĩ Đoàn Dương Quý nhớ lại: “Khi tôi còn nhỏ, cha tôi có chiếc xe tải cũ. Đây là “cần câu cơm” của cả gia đình nhưng thường xuyên hư hỏng. Chiếc xe tải cũ đó vô tình trở thành “lớp học” cơ khí đầu đời của tôi. Mỗi lần xe hỏng, cha tháo ra sửa, tôi quanh quẩn quan sát, phụ việc. Từ đó, tôi ghi nhớ từng phụ tùng, chức năng của mỗi linh kiện và nguyên lý hoạt động của nó. Mỗi lần sửa xong, xe nổ máy và lăn bánh, tôi nhận ra nghề kỹ thuật rất thú vị”.

Năm 2002, thay vì chọn các khối ngành kinh tế đang thịnh hành ở các trường đại học tốp đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh, anh quyết định theo học ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử tại Trường đại học Lạc Hồng vì hiểu rõ bản thân thực sự đam mê nghề kỹ thuật. Anh chia sẻ: “Đam mê kỹ thuật đã có sẵn trong tôi, bắt nguồn từ chính chiếc xe tải cũ của cha và lớn dần theo năm tháng. Tôi mang ơn cha và cả chiếc xe tải cũ của cha mình ngày nào”.

Thời sinh viên của anh Đoàn Dương Quý gắn liền với những bước khởi đầu của phong trào sáng tạo robot tại Trường đại học Lạc Hồng. Để thỏa mãn đam mê ở sân chơi này đòi hỏi phải có chi phí mua sắm vật tư, linh kiện. Anh Quý nhớ lại: “Khi đó, túi tiền sinh viên không rủng rỉnh nên chúng tôi thực hành theo kiểu “con nhà nghèo”. Thay vì mua mới, tôi và đồng đội đạp xe khắp các vựa phế liệu thu gom linh kiện cũ về phục chế thành hệ thống truyền động; bộ phận nào không thể tận dụng lại đồ cũ tôi mới đành bỏ tiền mua mới, chẳng hạn như bo mạch hay con chíp”.

Bằng nỗ lực bền bỉ, năm 2007 tại Hà Nội, anh Đoàn Dương Quý dẫn dắt đội robot mang cái tên khá lạ “LH-Rùa” tiến thẳng vào vòng chung kết cuộc thi Robocon toàn quốc. Thiết kế robot không chú trọng vẻ ngoài mà còn tập trung vào độ bền và chiến thuật chính xác, giúp đội tuyển tạo tiếng vang lớn. Từ mùa giải này, các đội robot của Trường đại học Lạc Hồng khiến các đội robot của các trường đại học có tên tuổi khác phải bắt đầu “kiêng nể” hơn. Chính niềm đam mê kỹ thuật, sự dấn thân thử thách và trưởng thành qua các giải đấu đã giúp anh được giữ lại trường làm giảng viên cho đến nay.

“Vừa qua, đội LH-FOF đoạt chức vô địch Robocon Việt Nam và giải ba khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Kết quả đó là nỗ lực của toàn đội từ khâu lên ý tưởng, thiết kế cơ khí, lập trình điều khiển và tối ưu thuật toán, nhưng sẽ là thiếu sót lớn nếu không nhắc đến giảng viên Đoàn Dương Quý - người thầy thầm lặng đã truyền cảm hứng cho toàn đội. Với sự dẫn dắt của thầy, chúng em trở nên sáng tạo hơn trong từng ý tưởng, tự tin ứng dụng các giải pháp công nghệ và bản lĩnh hơn trước những đối thủ mạnh”. Sinh viên TRƯƠNG DUY THANH NHÀN, Đội trưởng Đội Robot LH-FOF, Trường đại học Lạc Hồng

Người “lái đò” trên đấu trường công nghệ

Với nhiều thế hệ sinh viên đam mê công nghệ robot tại Trường đại học Lạc Hồng, cái tên Đoàn Dương Quý đã trở nên rất quen thuộc. Dẫn dắt nhiều đội tuyển thi đấu, anh chứng kiến lớp lớp sinh viên trưởng thành, nay đã đảm nhận tốt công tác chuyên môn tại các bộ phận kỹ thuật, tự động hóa ở nhiều doanh nghiệp.

Được nhà trường giao phụ trách xưởng thực hành robot, anh luôn đồng hành, hỗ trợ sinh viên chuyển hóa các ý tưởng công nghệ thành sản phẩm thực tế. Xưởng luôn duy trì không khí học tập sôi nổi. Đây là nơi sinh viên thiết kế robot tham gia các cuộc thi và hoàn thiện các dự án công nghệ làm đồ án tốt nghiệp. Đặc biệt, nhiều dự án tự động hóa của giảng viên và sinh viên tại đây đã được nghiên cứu, chế tạo và chuyển giao thành công cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thạc sĩ Đoàn Dương Quý cho hay: Mỗi lần hỗ trợ sinh viên thiết kế robot, thực hiện đồ án hay chế tạo máy móc, tôi như được sống lại thời sinh viên. Anh chia sẻ thêm: “Vào mùa chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo Robocon Việt Nam, tôi coi xưởng thực hành như nhà mình, sẵn sàng thức đêm cùng sinh viên tìm giải pháp công nghệ, kỹ thuật tối ưu. Thậm chí, khi các em thiếu kinh phí mua linh kiện, tôi sẵn sàng hỗ trợ để sinh viên được thỏa đam mê”.

Trong quá trình hướng dẫn, anh chủ yếu đóng vai trò định hướng để sinh viên tự tư duy và thực hiện. Như tại Cuộc thi Robocon Việt Nam 2026 vừa qua, đội LH-FOF đoạt chức vô địch quốc gia và giành giải ba Cuộc thi Sáng tạo robot châu Á - Thái Bình Dương (ABU Robocon) tại Hong Kong (Trung Quốc). Ở giải đấu này, anh định hướng sinh viên ứng dụng công nghệ cảm biến LiDAR và trí tuệ nhân tạo để phân tích không gian và tính toán hướng di chuyển theo thời gian thực một cách chuẩn xác.

Trải qua 20 năm gắn bó với bục giảng, thành quả lớn nhất với Thạc sĩ Đoàn Dương Quý không chỉ là những giải thưởng trên đấu trường công nghệ mà theo anh, điều quan trọng nhất là truyền được niềm đam mê, giúp sinh viên đưa công nghệ vào thực tiễn và trở thành những kỹ sư lành nghề, thậm chí trở thành “ông chủ” trong lĩnh vực kỹ thuật. Điều anh luôn đúc kết cho bản thân và nhắc nhở sinh viên chính là: “Chỉ đam mê thôi chưa đủ, mà phải thực sự nghiêm túc với chính bản thân mình”.